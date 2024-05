14-årig pojke gripen efter polisinsatsen i Stockholm

— En polispatrull som befann sig vid Strandvägen hörde något som de misstänkte var skottlossning vid 02-tiden.

— Vi har flera personer i förvar som tros ha samband med det, säger Per Fahlström, presstalesperson region Stockholm.

Under natten har en kriminalteknisk undersökning gjorts och polisen har gjort fynd som stärker misstankarna om skjutningen, meddelar polisen vid sjutiden.

— Vad det är för fynd kan jag inte gå in på just nu. Därför kan avspärrningarna minskas ned en aning, säger Per Fahlström.

Ett antal husrannsakningar har gjorts i delar av Stockholm under den tidiga morgonen. Polisen är förtegen om hur många som har gripits och på vilka grunder personerna har gripits.

— Jag kan inte gå i på några detaljer kring det, säger Per Fahlström.

Uppgifter: 14-åring gripen

Israels ambassad ligger inom det avspärrade området. Om det finns någon koppling mellan insatsen och ambassaden vill polisen inte kommentera.

— Det vill jag inte spekulera i, säger Per Fahlström.

Säkerhetspolisen har kännedom om händelsen.

— Vi känner väl till detta och i vårt ordinarie arbete jobbar vi, som vi brukar påpeka, väldigt nära tillsammans med polisen, säger Karl Melin, presschef på Säkerhetspolisen.

En förundersökning gällande grovt vapenbrott har inletts.

Enligt Expressen ska en av de gripna vara en 14-årig pojke. Ett skarpt vapen ska ha hittats.