104-åring lurades att swisha 260 000 kronor: "Mått dåligt"

Det var under hösten 2023 som en 104-årig man, hemmahörande i Västsverige, blev uppringd av en man som utgav sig för att arbeta på Handelsbanken. Mannen som ringde uppgav att han skulle informera åldringen om hans bankaffärer och att han skulle få en undervisning, via telefon, om hur han för över pengar via Swish.

I samband med detta blev 104-åringen lurad till att föra över totalt 260 000 kronor via Swish.

"Han fick information från personen i telefon att han skulle få pengarna tillbaka men han har inte fått några pengar tillbaka och inte heller hört något från mannen på telefon. Han har efter detta varit i kontakt med sin bank, ICA-banken, som inte står för hans förlust", står det i domen från Skaraborgs tingsrätt, vilken Nyheter24 tagit del av.



104-åringen har "mått dåligt efteråt"

I domen framgår att 104-åringen, som har synsvårigheter, använder hörselapparater och ibland har svårt att "förstå innebörden av vad folk säger", inte tror att han normalt sett skulle föra över så stora summor så lätt.



"Han har mått dåligt efteråt och ältat om hur han kunnat gå med på detta", står i domen.

Pengarna hamnade hos en man i 30-årsåldern

Pengarna har förts över till en man i 30-årsåldern som uppgett att han inte har någon kännedom om det som hänt.

"Han har inte känt till annat än att han fick in pengar på sitt konto och valde att sätta sprätt på dem. Det är hans bankkonto som pengarna gått in på och han visste inte att det skulle komma in pengar på hans konto. Han funderade inte heller på varför eller av vem han hade fått pengar. Han funderade inte heller på om det låg något brott bakom dessa pengar", står om mannens utsaga i domen.



Döms till sju års fängelse

Nu döms mannen i 30-årsåldern, som nekat till brott, för grovt penningtvättsbrott.

"NN har upplåtit sitt bankkonto för insättning av sammanlagt 260 000 kronor som härrör från brott. Han har därefter överfört pengarna till eget eller annans konto, förvarat eller omsatt pengarna. På så sätt har han vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig pengarna", skriver tingsrätten.

Han döms dessutom för penningtvättsbrott av normalgraden efter att ha upplåtit sitt konto för insättning om sammanlagt 90 000 från ytterligare en målsägande samt för en stöld vid ett annat tillfälle.



Straffpåföljden blir sju månaders fängelse. Därutöver ska mannen betala skadestånd på 260 000 respektive 90 000 kronor till de målsägande.

