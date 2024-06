Morgonens nyheter 24 juni

Bröt sig in på Systemet – lämnade flaskorna

Under natten mot söndagen bröt sig flera personer in på Systembolaget i Emmaboda. Personerna tog kassaskåpet med med tusentals kontanter – men lämnade all alkohol ifred.

Man misstänkt för grov våldtäkt

En man greps under söndagen efter misstankar om misshandel och grov våldtäkt. En kvinna ska initialt har blivit misshandlad och sedan lyckas skrika på hjälp från en balkong, säger Hannes Kinnunen, inre befäl vid Malmöpolisen.

Pensionär skadad efter rån av cyklist

En kvinna i 95-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit rånad av en cyklist. En cyklist ryckte tag i kvinnans väska och sedan lämnade platsen. Kvinnan ramlade i samband med rånet och slog huvudet.

