Varannan bilist bryter mot den här lagen i trafiken

Nya siffror från Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) visar att nästan hälften av alla bilister kör för fort utanför skolor. Av nära 60 000 observationer som gjordes på nio platser runt om i landet, så var det hela 48 procent som körde över den tillåtna hastigheten – mitt under skoltid.
– Olagligt höga hastigheter i tätorter, särskilt nära skolor, utgör inte bara ett direkt hot mot barns säkerhet, det är ett samhällsproblem. Det räcker inte att väghållarna tar ansvar för trafikmiljön. Om bilister medvetet bryter mot lagen måste vi bötfälla fler eller skapa en samhällsdebatt som likställer fortkörning med andra allvarliga brott, säger Lars Nordquist, nationell projektledare på NTF i ett pressmeddelande.
Sämre vid lägre hastigheter
Tidigare mätningar som NFT gjort visar att bilister tenderar att vara sämre på att följa hastighetsbegränsningarna när det är lägre hastigheter.
Det är särskilt oroande när det kommer till de platser där det finns många oskyddade trafikanter, som vid just skolor. Att köra 50 km/h istället för 30 km/h kan vara förödande vid sådana platser. I 30 km/h hinner en förare ofta stanna för ett barn som kliver ut i gatan – vid 50 km/h sker krocken innan föraren ens hunnit reagera.
Förvärras av föräldrar
En omständighet som ofta förvärrar trafiksituationen vid skolor är föräldrar som skjutsar barn till skolan. Det leder till mer trafik, trängsel och bidrar till en otrygg miljö för de barn som går eller cyklar.
Om fler barn istället cyklar eller går till skolan menar NFT att det kommer bidra till en tryggare och hållbar skolmiljö för alla, och barnen tar sig till och från skolan på ett säkert sätt.