SMHI varnar för skyfall – trafiken kan påverkas

I västra Götaland gick Västtrafik redan i går ut med varsel om inställda avgångar. Under onsdagsmorgonen har flera av dagens avgångar med Västtågen mellan Göteborg och Strömstad och mellan Göteborg och Örebro ställts in. Även mellan Varberg och Uddevalla har avgångar ställts in både under onsdagen och torsdagsmorgonen.

SMHI varnar för mycket regn – trafiken kan påverkas

SMHI utfärdar gula varningar för skyfall

Gula varningar för skyfall finns för Götaland och sydvästra Värmland. Där kan det falla mycket regn på kort tid.

Enligt SMHI är läget svårbedömt, bland annat vad gäller hur snabbt området rör sig in från sydväst och vidare upp över landet, från Götaland in över Svealand och upp till södra Norrland.

Längre upp i landet spås växlande molnighet och någon lokal skur.

