Ute i sista minuten? Här är de billigaste resorna i juli

Har du inte hunnit planera din semester i förväg men drömmer ändå om sol och värme? Då kanske en du precis som många andra funderar på att boka en sista minuten resa.



Enligt Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på turismkoncernen Tui, har deras bokningar ökat med cirka 20 procent de senaste veckorna jämfört med samma period förra året. I juni bokades dubbelt så många sista minuten-resor via deras tjänst än förra året.

– Majoriteten av dessa är sista minuten-bokningar och vi tror att det dåliga vädret har en stor påverkan på bokningsläget just nu," säger Dian Martinez Valencia till Nyheter24.

Nyheter24 har undersökt vilka destinationer som är billigast för sista minuten-resor i juli. Här är de bästa tipsen för att få en billig resa i sista minuten.

MISSA INTE: Trippel ersättning vid försenat flyg – här är kryphålen

Medelhavet bland de mest prisvärda

De flesta av de billigaste sista minuten-resorna i juli tar dig till Medelhavet, känt för sina idylliska stränder. Från de vita sandstränderna på Sardinien och Sicilien till de klippiga vikarna i Kroatien, finns det en strand för alla smaker.

– Generellt är juli en bra månad att resa till Medelhavet, innan sydeuropéerna går på semester, säger Dian Martinez Valencia.

Den mest prisvärda destinationen just nu är Rhodos. Enligt Reseguiden kan du boka en resa för lite över 6 000 kronor per person till Rhodos, inklusive flyg och hotell för en vecka.

Enligt statistik från Tui är de mest bokade destinationerna för tillfället Kreta, Rhodos, Cypern, Mallorca och Turkiet.

– Just nu kan du resa till Rhodos, Kreta och Bulgarien för under 7 300 kr per person för en vecka med flyg och hotell. Priset gäller sista minuten med avresa under juli från Arlanda," säger Dian Martinez Valencia.

LÄS MER: Packa aldrig detta inför flygresan – tusentals måste slängas

Foto: Belle co/Pexels

Tänk på totalkostnaden

Att hitta en billig resa är en bra början, men priset kan öka om det är dyrt att spendera pengar i landet du reser till.

Enligt Reseguiden kan du få en sista minuten-resa till Turkiet för omkring 7 700 kronor. Även om detta är dyrare än vissa andra destinationer, kan du fortfarande tjäna på det på grund av valutafördelar.

– Turkiet är ett populärt resmål för sista minuten-resor eftersom du får mycket hotell och reskassa för pengarna. Sedan förra sommaren har den svenska kronan stärkts mot den turkiska liran med cirka 30 procent, förklarar Dian Martinez Valencia.

Han fortsätter:

– Stirra dig inte blind på grundpriset för paketresan. Ingår det några måltider som frukost, halvpension eller all inclusive? Ta även med prisläge på resmålet och transferkostnader i beräkningen.

De tio billigaste sista minuten resorna just nu

De tio billigaste resorna enligt rese-jämföraren Reseguiden. Kostnaden är för en person och inkluderar flyg från Stockholm samt hotell för en vecka.

Rhodos, Grekland: från 6 045 kronor Vlora, Albanien: från 6 809 kronor Barcelona, Spanien: från 7 409 kronor Lloret de Mar, Spanien: från 7 419 kronor Mallorca, Spanien: från 7 449 kronor Tossa de Mar, Spanien: från 7 549 kronor Sicilien, Italien: 7 599 kronor Antalyakusten, Turkiet: 7 700 kronor Sharm el Sheikh, Egypten: 7 979 kronor Cannes, Frankrike: 7 900 kronor

LÄS MER:

Knepen som kan ge gratis uppgradering på flyget

Samsung-användare? Här är missen du inte vill göra när du reser