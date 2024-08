Äckliga anledningen – därför har du gula fläckar på kudden

Man brukar säga att vi tillbringar halva livet i sängen. Under denna tid utsätts sängen för alla möjliga aktiviteter. Nog för att den primärt är till för att sova i, är den dessutom platsen där "the magic happens", där man kurerar sig när man är sjuk eller bakfull. En del använder till och med sängen som matplats.

LÄS MER: Husmorsknepet: Lägg detta i diskmaskinen nästa gång du diskar

Varför gula fläckar på kudden?

Med det i åtanke är det inte konstigt att det uppstår fläckar på kudden. Men vad beror fläckarna på? Jo, det är bland annat kroppsvätskor som svett, dregel och fettrester från hårbotten som kudden absorberar, skriver Aftonbladet.

Om man upptäcker fläckar när man bäddar rent så är det bästa att försökta få boort dem så fort som möjligt. Men hur gör man då?

MISSA INTE: Vanliga misstaget: Så här ska du aldrig tvätta dina jeans

Så tar du bort fläckarna

Man kan göra på olika sätt för att bli av med fläckarna. Men det enklaste sättet är det gamla husmorsknepet – bikarbonat och ättika.



Ättika och bikarbonat fungerar som alternativ till fläckborttagning. Foto: JACK MIKRUT /TT

Gör så här:

Blanda bikarbonat med en liten mängd vatten. Applicera direkt på det färgade området. Låt verka i 15–30 minuter. Fukta därefter en trasa med ättika och torka av det fläckade området. Skölj av kudden noggrant med vatten och tvätta den därefter, enligt tvättråden, i tvättmaskin.

LÄS MER: Äckliga anledningen: Då måste du rengöra diskmaskinen direkt

Så ofta ska kuddarna bytas ut

Med tanke på det sängen och kudden exponeras för är det nödvändigt att regelbundet tvätta sina sovkuddar – minst två gånger per år. De ska tvättas i 60 grader utan sköljmedel.

Rekommendationen är att byta ut sina kuddar vartannat år, enligt Aftonbladet.

MISSA INTE: Oväntade knepet – använd detta när du tvättar kläderna