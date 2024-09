Morgonens nyheter 21 september

Elen tre gånger dyrare i vinter

När ett nytt system för elöverföring införs riskerar elpriserna skjuta i höjden. För att förutspå priskonsekvenserna har Svenska Kraftnät gjort testkörningar som visar att den kan bli upp till tre gånger så dyr i vinter.

– Och det är då man använder som mest el, säger Jan Rönnback på Fortum.

Läs mer om detta här.

VMA utfärdat – storbrand i sågverk

Under natten till lördag utfärdades ett VMA i Kalix och Grytnäs i Kalix kommun i samband med en brand som bröt ut i ett sågverk. Allmänheten uppmanas fortsatt att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

— Man kommer låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former, sa räddningstjänstens ledningsoperatör till NSD under morgonen.



Vid halv sex-tiden uppgav räddningstjänsten att det inte längre finns någon spridningsrisk, men VMA:t kvarstår.

Läs mer om händelsen här.

15 Hizbollah-befäl dödade i Israelisk attack

Hizbollah bekräftar att 15 viktiga medlemmar, varav två högt uppsatta ledare, dödats under Israels attack mot Libanons huvudstad Beirut i samband med ett militärt möte.

Antalet civila skadade befaras även vara stort då attacken skedde under rusningstid mot en byggnad i ett tättbefolkat område.

Läs mer om attacken här.

