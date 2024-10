SMHI:s varning: Här blåser det kuling och regnar imorgon

Ett tydligt tecken på att hösten anlänt är att se löven falla till marken och vädret slå om. Dagar innehållandes sol övergår istället till längre perioder med moln och regn.

De senaste dagarna har dock ett milt väder regerat över stora delar av Sverige. Samtidigt har stormen Ashley dragit in över de brittiska öarna under helgen. Och det är faktiskt till viss del tack vare stormen som termometrar visat plusgrader på flera håll.

– Anledningen till att det råder ett milt väder just nu är på grund av den sydvästliga vindriktningen vi har som för med sig mild luft, och fortsätter även göra det under veckan, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till Nyheter24.

Foto: Janerik Henriksson/TT

SMHI varnar för kuling och regn

När Ashley väl dundrade in över Storbritannien i söndags så uttalade sig TV4:s meteorolog Elisabeth Danielsson om den farliga situation britterna riskerar att hamna i.

– Det är ett riktigt djupt lågtryck. Det är orange varning i de västra delarna av Irland, vilket innebär att det blir stora påverkningar på samhället. Man måste vara försiktig som invånare.

Det milda vädret till trots så kommer hårdare väder snart råda i Sverige också. Och även om stormen Ashley inte kommer koppla något järngrepp om oss, så kommer vi trots allt uppleva hårda vindar och en hel del nederbörd, säger SMHI:s meteorolog Höjgård-Olsen.

– Vi har utfärdat gula varningar och det gäller för blåst och vind. Det är kulingvarningar på många farvatten: Skagerrak och Vänern samt de östra farvattnen: mellersta Östersjön och norrut.

Väderinstitutet har dessutom utfärdat flera varningar.



– Landvarningarna gäller just nu enbart kalfjället men i stort sett hela fjällkedjan där det kommer vara kraftig vind.

Foto: Arne Dedert/TT

SMHI: Här väntas ännu mer regn i veckan

Höjgård-Olsen betonar även att varningarna man utfärdat i landet är på grund av det brittiska ovädret. De sydvästliga vindarna för nämligen med sig kraftig blåst som kan ligga kvar en bra bit in i veckan.

– Det handlar då inte om någon storm utan friska till hårda vindar från åtta meter per sekund upp till 14 meter per sekund. Lokalt i fjällen kan det faktiskt blåsa upp emot 18 till 19 meter per sekund. Blåsten för även med sig en regnfront som ligger över norra halvan av Norrbottens län. Det kan också resultera i att nytt regn genereras under tisdagen. Då kommer det även att passera ett kännbart regnfall över Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar.

I mitten på veckan kommer ytterligare ett nederbördsområde föra med sig stora mängder regn, framför allt i norra Jämtlandsfjällen och upp över hela Lapplandsfjällen.

