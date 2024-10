Polisens skarpa varning – när du tankar bilen: "Ring 112"

Mängden bedrägerier fortsätter att öka i Sverige. Under 2023 uppgick de totala brottsvinsterna till hisnande 7,5 miljarder kronor vilket hamnade rakt i händerna på bedragare.

I takt med att bedrägerier dessvärre blir allt vanligare är det inte ovanligt att både företag och banker, men även myndigheter, går ut med skarpa uppmaningar och varningar i diverse informationsflöden.

Brottsvinster för bedrägerier 2023 2023 ökade brottsvinsterna för bedrägerier med hela 22 procent jämfört med året innan. De totala brottsvinsterna landade på 7,5 miljarder kronor. Enligt polisen återinvesteras vinsterna i nya brottsupplägg så som narkotika och vapen. Brottsvinster 2023 baserat på bedrägerityp: Investeringsbedrägeri: 2,3 miljarder kronor.

Telefonbedrägeri: 708 miljoner kronor.

Romansbedrägeri: 470 miljoner kronor.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort: 344 miljoner kronor.

Bedrägeri där en person utger sig för att vara ett bolag eller myndighet: 329 miljoner kronor. Källa: Polisen

Polisens nya varning: Det måste du se upp för

En myndighet som ännu en gång slår larm om en ny bedrägerivåg är polisen.

På sin hemsida redogör de för att skimming av kontokort ökat på kort tid.

"Polisen vill varna för skimming av kontokort som det nyligen har uppdagats två fall av på kort tid. Ett brott har inträffat i Uppsala 7 oktober och ett brott Stockholm 2 september. Erfarenheten är att när denna typ av brott blir aktuellt så inträffar många brott inom en snar framtid, så brukar det se ut.", skriver myndigheten.

Polisen varnar för bedrägerier vid bensinmacken

Bedragaren skimmar oftast företagskort då de ofta har högre beloppsgränser på krediter. Med anledning av det uppmanar de därför företagare att vara extra försiktiga.

Man har identifierat att brotten sker på mackar och bensinstationer genom att läsa av kontokortet när det förs in i automaten.

"Gärningsmännen har då på automaten monterat en avläsningsutrustning, där man sticker in kortet. När man sticker in kortet ska man känna efter att all utrustning sitter fast i automaten. Sitter något löst avbryter man tankningen och ringer ägaren och polisen på 112.", skriver de vidare.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polisens uppmaning: "Vid misstanke..."

Vidare menar polisen att du behöver vara försiktig när du står vid automaten och ska knappa in koden till kortet. Gärningsmannen kan nämligen ha lyckats sätta fast en liten kamera som ser vad du trycker på för knappar. Kameran, inte större än ett knappnålshuvud, ger sedan bedragaren tillgång till din kod.

"Med hjälp av kameran ser gärningsmannen inslagningen av koden. Kontrollera om det ser konstigt ut kring knappsatsen och om man ser något hål i utrustningen som kan vara en kamera. Vid misstanke om att inte allt står rätt till vid automaten ring 112 och anmäl det.", avslutar polisen skriva i sin varning på hemsidan.

