Det stormiga vädret från Frankrike har nått Sverige. Under tisdagsmorgonen drog stormen Florian in över Västkusten, och på flera håll i landet blåser det rejält.

– I vindbyarna är det bara några sekundmeter från orkanstyrka, säger Johan Groth, meteorolog vid Storm Geo, till Expressen.

I Blåhammar i Jämlandsfjället har man uppmätt vindbyar på 31,7 meter per sekund. Gränsen för orkan går vid 32,7 meter per sekund – då rör sig vinden i en hastighet på hela 118 kilometer i timmen.



LÄS MER: Väderkaoset fortsätter – här kommer det 20 centimeter snö

Stormen Florian skapade kaos

Under måndagen drog stormen Floriane in över Frankrike. Som ett resultat placerade Météo France huvudstaden Paris och hela regionen Île-de-France under en orange varning för med risk för "kraftiga vindar", skriver Sorti à Paris.

Myndigheterna beslutade även om trafikstopp på uppemot tio tåglinjer, för att förhindra att tåg skulle bli stillastående på grund av träd som fallit, och blockerade spåren.

LÄS MER: Varnar för fyra favoritresmål i Europa – åk inte hit 2025

SMHI:s vädervarningar 7 januari - hela listan

Inför tisdagen har SMHI utfärdat 27 vädervarningar i hela landet.

Observera att vädervarningarna är lokala och kan komma att ändras löpande. Håll koll på den senaste prognosen på SMHI:s hemsida.

LÄS MER:

Böter för snö på regplåten – detta gäller

Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

SMHI:s alla vädervarningar just nu:

Orange - Snöfall i kombination med vind - Nordvästra Svealand. Kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket kan ge problem i trafiken och störningar i elnätet.

Gul - Snöfall i kombination med vind - Västerbottens län kustland. Tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket kan ge problem i trafiken.

Gul - Snöfall i kombination med vind - Södra Norrland. Kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket kan ge problem i trafiken.

Gul - Vind - Halland, Bohuslän och västra Västergötland samt södra Dalsland. Under tisdagen mycket blåsigt i syd- eller sydvästvinden med risk för bland annat nedfallna träd och inställd kollektivtrafik.

Under tisdagen mycket blåsigt i syd- eller sydvästvinden med risk för bland annat nedfallna träd och inställd kollektivtrafik. Gul - Vind i kombination med snöfall på kalfjället - Dalafjällen, Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Från måndag kväll blir det besvärligt väder på fjället i samband med snöfall och hård vind.

Från måndag kväll blir det besvärligt väder på fjället i samband med snöfall och hård vind. Gul - Högt vattenstånd - Södra Bohuskusten. Högt vattenstånd, höga vågor och blåsigt väder längs kusten ger risk för översvämning.

Högt vattenstånd, höga vågor och blåsigt väder längs kusten ger risk för översvämning. Gul - Högt vattenstånd - Västkusten. V attenståndet stiger tisdag kväll i samband med hård vind och medför risk för översvämning och erosionsskador längs kusten.

attenståndet stiger tisdag kväll i samband med hård vind och medför risk för översvämning och erosionsskador längs kusten. Gul - Höga flöden - Nordvästra Götaland. R egn och snösmältning riskerar orsaka översvämning av utsatta områden.

egn och snösmältning riskerar orsaka översvämning av utsatta områden. Gul - Kuling 18-24 m/s - Skagerrak. Sydväst eller väst 18-23 m/s. Tisdag eftermiddag 15-20 m/s. Sent tisdag kväll 14-17 m/s. Sent natt mot onsdag avtagande.

Sydväst eller väst 18-23 m/s. Tisdag eftermiddag 15-20 m/s. Sent tisdag kväll 14-17 m/s. Sent natt mot onsdag avtagande. Gul - Kuling 18-24 m/s - Kattegatt. Sydväst eller syd 18-23 m/s. Tisdag förmiddag sydväst 15-20 m/s. Sent onsdag eftermiddag avtagande.

Sydväst eller syd 18-23 m/s. Tisdag förmiddag sydväst 15-20 m/s. Sent onsdag eftermiddag avtagande. Gul - Kuling 18-24 m/s - Bälten. Sydväst 15-20 m/s. Tisdag eftermiddag 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande.

Sydväst 15-20 m/s. Tisdag eftermiddag 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Bottenviken. Tisdag eftermiddag ost 14-17 m/s. Natt mot onsdag avtagande.

Tisdag eftermiddag ost 14-17 m/s. Natt mot onsdag avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Norra Kvarken. Ost 14-17 m/s. Sent tisdag eftermiddag avtagande.

Ost 14-17 m/s. Sent tisdag eftermiddag avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Norra Bottenhavet. Ost eller nordost 14-17 m/s. Natt mot onsdag avtagande.

Ost eller nordost 14-17 m/s. Natt mot onsdag avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Södra Bottenhavet. Ost eller sydost 14-17 m/s. Tisdag eftermiddag avtagande.

Ost eller sydost 14-17 m/s. Tisdag eftermiddag avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Norra Östersjön. Syd eller sydväst 14-17 m/s.

Syd eller sydväst 14-17 m/s. Gul - Kuling 14-17 m/s - Vänern. Syd eller sydost 14-17 m/s. Sent natt mot onsdag avtagande.

Syd eller sydost 14-17 m/s. Sent natt mot onsdag avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Mellersta Östersjön. Sydväst eller syd 14-17 m/s.

Sydväst eller syd 14-17 m/s. Gul - Kuling 14-17 m/s - Södra Östersjön. Sydväst 14-17 m/s.

Sydväst 14-17 m/s. Gul - Kuling 14-17 m/s - Sydöstra Östersjön. Sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll avtagande. Natt mot onsdag sydväst 14-17 m/s.

Sydväst 14-17 m/s. Tisdag kväll avtagande. Natt mot onsdag sydväst 14-17 m/s. Gul - Kuling 14-17 m/s - Öresund Sydväst. 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande.

Sydväst. 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Gul - Kuling 14-17 m/s - Sydvästra Östersjön. Sydväst 14-17 m/s.

Sydväst 14-17 m/s. Gul - Måttlig nedisning till havs - Norra Kvarken. Risk för måttlig nedisning av fartyg.

Risk för måttlig nedisning av fartyg. Gul - Måttlig nedisning till havs - Norra Kvarken. Till tisdag kväll risk för måttlig nedisning av fartyg.

Till tisdag kväll risk för måttlig nedisning av fartyg. Gul - Måttlig nedisning till havs - Norra Bottenhavet. Till tisdag eftermiddag risk för måttlig nedisning av fartyg.

Till tisdag eftermiddag risk för måttlig nedisning av fartyg. Gul - Lågt vattenstånd - Bälten. Tisdag morgon till tisdag kväll ca -70 cm i RH 2 000.

Tisdag morgon till tisdag kväll ca -70 cm i RH 2 000. Gul - Lågt vattenstånd - Sydvästra Östersjön. Tisdag morgon till tisdag kväll ca -50 cm i RH 2 000.

MISSA INTE:

Villaägare kan tvingas böta – här är varför

Senaste nytt – ta del av det som händer just nu