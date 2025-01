Tekniska problem hos mobiljätten

Det råder just nu tekniska problem för mobiljätten Tele2. Flera användare har uppgett att de upplever strul med mobiltelefonin och har problem med att ringa.

MISSA INTE:

Kedjan Mister York bjuder på hamburgare

Nytt pris på SL-kort imorgon – så mycket dyrare blir det

Väderkaoset fortsätter – här kommer det 20 centimeter snö

Flera användare har svårt att ringa

Enligt hemsidan Down detector har flera användare rapporterat att de upplever problem med Tele2:s tjänster och att det är störningar när de försöker ringa, vilket även Aftonbladet rapporterat om.

Under de senare 24 timmarna har betydligt fler användare rapporterat in problem till Down detector jämfört med det vanliga antalet inrapporterade störningar vid det givna klockslaget.

MISSA INTE:



Varningen till alla med en airfyer

Kvinna mördad på Ica Maxi – knivhöggs till döds

Två plogbilsförare allvarligt skadade