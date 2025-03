SMHI varnar för kraftiga snöbyar – trafiken kan påverkas

En gul varning är utfärdad från klockan 18 på torsdagskvällen. Redan under seneftermiddagen drar ett område med kraftiga byar av snö och regn in över området. Till en början väntas mest regn och snöblandat regn, men under kvällen övergår det till snö. Det kan bli stora mängder på kort tid, mellan fem och tio centimeter, skriver SMHI.