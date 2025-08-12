Kunderna flockas på Normal efter att oväntad vara släpps

Det var för drygt en vecka sedan som butikskedjan Normal gick ut med att de nu fått in en ny, väldigt otippad vara. Men till en början trodde kunderna att det var någonting helt annat... någonting som inte är för blyga.

Titt som tätt går butiksjättarna ute i Sverige ut med att de kommer att släppa produkter som minst sagt får kunderna att rusa till butikerna.

Under det senaste året har det varit kaosartade förhållanden på otaliga butiker då den så kallade "Dubaichokladen" slängdes ut på marknaden och blev en succé.

Chokladen består av en sorts blandning av pistagekräm och kadayif som är är tunna, krispiga degtrådar som ofta används i det orientaliska köket.

Det hela började med att influencers och andra kändisar spelade in videos på Instagram och TikTok när de provade den videovänliga chokladen. Men chokladen skulle även komma att sprida sig ut till vanliga hushåll och trots att det nu gått ett år sedan godsaken stegade in på marknaden så har hypen inte dött ut.

Dubaichokladen gjorde succé ute i butikerna. Bildkälla: Privat

Ett annat livsmedel som snabbt gjorde succé ute i butikerna, så pass att varan tog slut, var Estrellas Västkustchips med smak av havssalt och tryffel.



Smaken släpptes som "tillfällig" och snabbt länsade kunderna hyllorna på bara ett par veckor.

Då chipsjätten såg att succén var ett faktum valde de ett år senare att ta tillbaka smaken.

Chipsfavoriterna kom tillbaka. Bildkälla: Estella

Kunderna i chock över varan på Normal

En butikskedja som under de senaste åren fått en väldigt trogen och bred kundkrets är Normal där man kan handla allt ifrån snacks, godis och kakor till skönhetsprodukter och teknikprylar.

Men nu har det kommit en annan pryl som snott fokus. Nämligen en karaokemikrofon.

Normal släpper en mikrofon. Bildkälla: TikTok

Dock var det en rad kunder som tyckte att det hela... såg ut som någonting helt annat. Nämligen en vuxenleksak.