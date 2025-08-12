Kunderna flockas på Normal efter att oväntad vara släpps

Titt som tätt går butiksjättarna ute i Sverige ut med att de kommer att släppa produkter som minst sagt får kunderna att rusa till butikerna.
Under det senaste året har det varit kaosartade förhållanden på otaliga butiker då den så kallade "Dubaichokladen" slängdes ut på marknaden och blev en succé.
Chokladen består av en sorts blandning av pistagekräm och kadayif som är är tunna, krispiga degtrådar som ofta används i det orientaliska köket.
Det hela började med att influencers och andra kändisar spelade in videos på Instagram och TikTok när de provade den videovänliga chokladen. Men chokladen skulle även komma att sprida sig ut till vanliga hushåll och trots att det nu gått ett år sedan godsaken stegade in på marknaden så har hypen inte dött ut.
Ett annat livsmedel som snabbt gjorde succé ute i butikerna, så pass att varan tog slut, var Estrellas Västkustchips med smak av havssalt och tryffel.
Smaken släpptes som "tillfällig" och snabbt länsade kunderna hyllorna på bara ett par veckor.
Då chipsjätten såg att succén var ett faktum valde de ett år senare att ta tillbaka smaken.
Kunderna i chock över varan på Normal
En butikskedja som under de senaste åren fått en väldigt trogen och bred kundkrets är Normal där man kan handla allt ifrån snacks, godis och kakor till skönhetsprodukter och teknikprylar.
För ett tag sedan gick kedjan ut med att de släppt en kamera som bokstavligt talat fick kunderna att rusa till butikerna.
Men nu har det kommit en annan pryl som snott fokus. Nämligen en karaokemikrofon.
Dock var det en rad kunder som tyckte att det hela... såg ut som någonting helt annat. Nämligen en vuxenleksak.
Mikrofonen finns på utvalda Normal-butiker och kostar 168 kronor.