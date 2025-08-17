Bankomats nya besked: Då är kontanterna tillbaka

Är kaoset med stängda bankomater över? Snart, enligt Jenny Danielsson på Bankomat.

Sedan i maj så har ett stort antal bankomater varit stängda. Problemen har berott på att Bankomat själva tagit över kontanttransporterna, men misslyckats med uppdraget.

Systemet för att räkna och transportera pengar har inte fungerat, vilket lett till sedellösa automater.

– Jag förstår att många människor är frustrerade över att de inte kan ta ut eller sätta in kontanter. Jag tycker själv att det här är en oacceptabel situation och jag beklagar de problem som situationen orsakar. Vi gör nu allt vi kan för att lösa problemen så fort som möjligt, sa Nina Wenning, vd på Bankomat AB då.

Bankomats stora problem

Men problemen fortsatte under sommaren. Runt 25 procent av Bankomats automater har varit ur slag, jämfört med normalläget då en av 50 inte fungerar.

I dag ser det bättre ut. Enligt Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat, är 90 av totalt 1 200, bankomater ur bruk.

Jenny Danielsson, Bankomat.

Då går det att ta ut kontanter igen

Men det dröjer innan allt är som vanligt igen.