Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Kontanter

Bankomats nya besked: Då är kontanterna tillbaka

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 11:30
en portmonnä med sedlar och en bankomat.
Det har varit stora problem med Bankomats uttagsautomater under sommaren. Foto: Henrik Montgomery/TT & Oscar Olsson/TT

Är kaoset med stängda bankomater över? Snart, enligt Jenny Danielsson på Bankomat.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Kontanter, Bankomat

Sedan i maj så har ett stort antal bankomater varit stängda. Problemen har berott på att Bankomat själva tagit över kontanttransporterna, men misslyckats med uppdraget. 

Systemet för att räkna och transportera pengar har inte fungerat, vilket lett till sedellösa automater.

– Jag förstår att många människor är frustrerade över att de inte kan ta ut eller sätta in kontanter. Jag tycker själv att det här är en oacceptabel situation och jag beklagar de problem som situationen orsakar. Vi gör nu allt vi kan för att lösa problemen så fort som möjligt, sa Nina Wenning, vd på Bankomat AB då.

MISSA INTE: Postnords förändring i augusti 2025 – det försvinner helt

Bankomats stora problem

Annons

Men problemen fortsatte under sommaren. Runt 25 procent av Bankomats automater har varit ur slag, jämfört med normalläget då en av 50 inte fungerar. 

I dag ser det bättre ut. Enligt Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat, är 90 av totalt 1 200, bankomater ur bruk.

Jenny Danielsson, Bankomat.
Jenny Danielsson, Bankomat.

LÄS MER: BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

Då går det att ta ut kontanter igen 

Men det dröjer innan allt är som vanligt igen. 

– Vi gör allt vi kan för att lösa problemen. I stora delar av landet är nu också automaterna åter i drift, men tyvärr kan det dröja till september innan automaterna i de västra och mellersta delarna av Sverige närmar sig ett normalläge, säger Jenny Danielsson, till Nyheter24.

MISSA INTE: Klassisk butik stänger – efter 24 år

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:42
Nyheter
/ Inrikes

Kristersson deltar på europeiskt toppmöte

Idag
12:16
Nyheter
/ Inrikes

Barn påkört i Nyköping – hämtad med helikopter

Idag
11:36
Nyheter
/ Inrikes

Stockholms grannkommuner slipper vattenbrist

Idag
11:34
Nyheter
/ Inrikes

Man anhållen för mord i Linköping släppt

Idag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Bankomats nya besked: Då är kontanterna tillbaka

Idag
11:18
Nyheter
/ Inrikes

Stopp i tågtrafiken mellan Bastuträsk och Umeå

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons