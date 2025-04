Så påverkas svenska bränslepriserna av USA:s höjda tullar

Påverkas kraftigt av handelskriget

Bränslepriset kan sjunka

Enligt Carup ligger priset i dagsläget på 16,49 kronor per liter för 95-oktanig bensin på bemannade stationer, och 16,89 kronor för diesel. Det är svårt att säga hur priserna kommer se ut i framtiden då det är flera faktorer som spelar in, men ett sjunkande pris är alltså mycket möjligt, och ett pris långt under 16 kronor liter verkar inte vara osannolikt.