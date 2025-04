När du jobbar och betalar skatt samlas det ihop till pengar som du får ut när du tar pension. Grunden till pensionen är just livsinkomsten, vilket i praktiken betyder att ju fler år du jobbar, desto mer pension får du.

Då får du pension utan att jobba

Du kan tjäna in pengar även under perioder då du inte jobbar, eller då du inte har det som klassas som "ett vanligt arbete".

På Pensionsmyndigheten listas exempel på sådan inkomst där pensionsavgifter betalas in åt dig, antingen från Försäkringskassan eller staten:

Även föräldraledigheten är pensionsgrundande då det är många arbetsgivare som betalar in till tjänstepensionen under föräldraledighet. Utöver det har man pensionsrätt under barnets första år. Den föräldern som tjänar minst får den extra inbetalningen till pensionen, oavsett om den varit hemma eller inte.