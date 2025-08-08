Dödligaste juli på åratal – 30 personer drunknade

Siffran är en markant ökning från juli månad förra året då 19 personer omkom i drunkningsolyckor. Senast så många dog var den extremt varma och soliga sommaren 2018, då 35 personer omkom under juli månad och innan dess 2014 med 39 dödsfall.
Totalt har 71 personer omkommit i år till och med juli, jämfört med 55 under samma period i fjol.
— Det är när det blir varma somrar som det drar iväg, säger Mikael Olausson.
Många äldre män
Av de 30 döda finns två barn och två kvinnor. Resten är män och många av dem är över 60 år.
— Vi kan konstatera att det är en trend som håller i sig. Vi tänker att det är en beteendefråga. Män badar sannolikt ensamma oftare och överskattar i större utsträckning sin egen förmåga, säger Olausson.
Utöver de 30 döda har man kartlagt en svensk medborgare som drunknade utomlands i juli. Det finns också en handfull händelser där omständigheterna är oklara, vilket gör att antalet döda i drunkningsolyckor kan komma att skrivas upp.
Inte bada ensam
För Svenska Livräddningssällskapets del kommer man fortsätta satsa på att kommunicera ut sina råd för att göra både offentligheten och den enskilde mer medveten om farorna.
— Jag hoppas folk hajar till av den här statistiken. När det gäller den enskilde så gäller det att man tar snacket hemma vid matbordet, speciellt med morfar och farfar.
Mikael Olausson ger också en känga till kommunerna.
— Generellt kan vi konstatera att kommunerna slarvar med att göra riskanalyser på sina offentliga badplatser. Samma badplatser har man dock gärna med i sin marknadsföring för att locka turister. Men vissa gör sin hemläxa, särskilt de som är certifierade som ”En vattensäker kommun”. I Halmstad, till exempel, har man livräddare på Tylösand, vilket vi bedömer bidrar mycket positivt till tryggheten på den stranden, säger han.