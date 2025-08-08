Nyheter24
Dödligaste juli på åratal – 30 personer drunknade

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 06:02
Uppdaterad: 8 aug. 2025, kl. 09:40
Varmare somrar för med sig fler drunkningsolyckor. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Juli blev en av de värsta månaderna på flera år när det gäller antalet drunkningsolyckor. 30 människor miste livet i hav, sjöar och pooler, enligt siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Jag hoppas folk hajar till av den här statistiken. Det gäller att man tar snacket hemma vid matbordet, säger generalsekreteraren Mikael Olausson.

Siffran är en markant ökning från juli månad förra året då 19 personer omkom i drunkningsolyckor. Senast så många dog var den extremt varma och soliga sommaren 2018, då 35 personer omkom under juli månad och innan dess 2014 med 39 dödsfall.

Totalt har 71 personer omkommit i år till och med juli, jämfört med 55 under samma period i fjol.

— Det är när det blir varma somrar som det drar iväg, säger Mikael Olausson.

Många äldre män

Av de 30 döda finns två barn och två kvinnor. Resten är män och många av dem är över 60 år.

— Vi kan konstatera att det är en trend som håller i sig. Vi tänker att det är en beteendefråga. Män badar sannolikt ensamma oftare och överskattar i större utsträckning sin egen förmåga, säger Olausson.

Utöver de 30 döda har man kartlagt en svensk medborgare som drunknade utomlands i juli. Det finns också en handfull händelser där omständigheterna är oklara, vilket gör att antalet döda i drunkningsolyckor kan komma att skrivas upp.

Inte bada ensam

För Svenska Livräddningssällskapets del kommer man fortsätta satsa på att kommunicera ut sina råd för att göra både offentligheten och den enskilde mer medveten om farorna.

— Jag hoppas folk hajar till av den här statistiken. När det gäller den enskilde så gäller det att man tar snacket hemma vid matbordet, speciellt med morfar och farfar.

Mikael Olausson ger också en känga till kommunerna.

— Generellt kan vi konstatera att kommunerna slarvar med att göra riskanalyser på sina offentliga badplatser. Samma badplatser har man dock gärna med i sin marknadsföring för att locka turister. Men vissa gör sin hemläxa, särskilt de som är certifierade som ”En vattensäker kommun”. I Halmstad, till exempel, har man livräddare på Tylösand, vilket vi bedömer bidrar mycket positivt till tryggheten på den stranden, säger han.

Fakta: Bada säkert

Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar för badplatsen.

Bada alltid tillsammans med någon. Simträna/motionera där du bottnar. Testa din simkunnighet – först inne, sedan ute.

Ej simkunniga barn och vuxna behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en armlängds avstånd till en simkunnig vuxen.

Gör upp ett schema om vem som har koll på barnen. Ta inte för givet att någon annan har koll. Låt inte syskon och/eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.

Undvik att dricka alkohol i samband med bad.

Se till att ha flythjälpmedel nära till hands om olyckan är framme. Använd alltid flytväst vid färd på vattnet.

Lär dig grundläggande förstahjälpen vid drunkning samt hjärt- och lungräddning.

Larma omedelbart till SOS Alarm, 112, i händelse av drunkningsolycka. Källa: Svenska Livräddningssällskapet

