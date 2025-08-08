Dödligaste juli på åratal – 30 personer drunknade

Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar för badplatsen.

Bada alltid tillsammans med någon. Simträna/motionera där du bottnar. Testa din simkunnighet – först inne, sedan ute.

Ej simkunniga barn och vuxna behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en armlängds avstånd till en simkunnig vuxen.

Gör upp ett schema om vem som har koll på barnen. Ta inte för givet att någon annan har koll. Låt inte syskon och/eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.

Undvik att dricka alkohol i samband med bad.

Se till att ha flythjälpmedel nära till hands om olyckan är framme. Använd alltid flytväst vid färd på vattnet.

Lär dig grundläggande förstahjälpen vid drunkning samt hjärt- och lungräddning.

Larma omedelbart till SOS Alarm, 112, i händelse av drunkningsolycka. Källa: Svenska Livräddningssällskapet