Matjätten räddas från konkurs – det händer nu

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 20:30
Bilder på Mathem-logga och sedlar.
Matjätten räddad från konkurs – det händer nu. Foto: Anders Wiklund/TT/Johan Nilsson/TT

Mathem har länge haft ekonomiska svårigheter och stått inför rekonstruktion. Nu meddelar matjätten att de slipper konkurs och kommer att följa en plan för att uppnå ekonomisk lönsamhet under 2027.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Matjätten Mathem har haft det riktigt ekonomiskt tufft de senaste åren och de riskerade länge att gå i konkurs. Redan under 2023 varslades 60 chaufförer i Stockholmsområdet och senare varslades ytterligare cirka 110 tjänster i två omgångar, vilket Market skrivit mer om.

Matjätten ansökte om rekonstruktion

I september 2024 meddelade matjätten Mathem att de skulle inleda en rekonstruktion som förlängdes i december 2024. De fick senare ytterligare tid till den 17 juni 2025.

Anledningen till att rekonstruktionen inleddes var att bolaget fick problem att betala sina skulder, och man bedömde att de var nära en konkurs om de inte fick hjälp att omstrukturera verksamheten, vilket Nyheter24 skrivit mer om.

Mathem räddas från konkurs

Men nu har Mathem meddelat att de slipper en konkurs. Den 10 juli fastställde Stockholms tingsrätt Mathems rekonstruktionsplan. 

Nu kommer Mathem återgå till sin normala verksamhet efter att en majoritet av borgenärerna och fordringsägarna röstade för att godkänna deras plan, skriver de i ett pressmeddelande. Matjätten har nu en stabil plan för hur de ska uppnå lönsamhet under 2027 och befinner sig på en hållbar finansiell position.

– Vi ser fram emot en höst där Mathem ska utmana de andra matbutikerna på nätet gällande kvalitet, utbud och pris. Detta kommer att gynna våra konsumenter i Sverige, säger André Knüppel, vd i Oda/Mathem.

