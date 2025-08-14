Det rapporterar Sunday Times.
Snabbt och effektivt
Det har rapporterats om flera fall där tjuvar snabbt lossat emblemet i fronten på modeller som Volkswagen Golf GTI och T-Roc. Stölderna sker ofta mitt i natten och många gånger utan att bilens larm aktiveras.
Bakom emblemet sitter en radarsensor som mäter avståndet till framförvarande fordon och automatiskt justerar farten.
Billig på nätet men dyr att ersätta
En begagnad sensor kan köpas online för runt 3 750 kronor men att återställa bilen blir betydligt dyrare. Sensorn måste kalibreras av en auktoriserad verkstad för att fungera korrekt.
För en Volkswagen kan kostnaden landa på omkring 19 500 kronor. På mer exklusiva märken som BMW och Mercedes kan det bli upp till 45 000 kronor.
Bilägare väljer bort reparation
En av de drabbade, Stratis Alisafakis från London, valde att inte ersätta sin stulna sensor eftersom han befarade att den skulle bli stulen igen. I stället monterade han ett vanligt frontemblem utan radar.
Nu kör han med en varningslampa i instrumentpanelen och utan adaptiv farthållare men bilen kan fortfarande godkännas vid besiktning.
Misstänkt designbrist
Flera bilägare menar att stölderna avslöjar en allvarlig designbrist som tillverkarna ännu inte har åtgärdat.
Enligt verkstadspersonal inträffar den här typen av stölder flera gånger i veckan i drabbade områden.