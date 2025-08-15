Bäst i test: Godaste frysta kräftorna 2025

Nyheter24 har sammanställt betygen på flera olika frysta kräftor, för att räkna ut vilka som är de bästa frysta kräftorna till kräftskivan 2025.

Sommaren lider sakta men säkert mot sitt slut och det börjar bli dags för årets alla kräftskivor. På kräftskivor är det vanligt med västerbottenpaj, snittar, ostar, chark och räkor.

Men det är framförallt de röda signalkräftorna som står i centrum.

Stort test av frysta kräftor 2025

Recept.se, Aftonbladet, Bäst-i-test och test.se har alla testat frysta kräftor från olika märken för att se vilka som är bäst.

Tre bästa märkena på frysta kräftor 2025

Nyheter24 har sammanställt de olika testen för att få fram vilka frysta kräftor som faktiskt är bäst i test 2025.

Frysta kräftor från Pandalus

Omdöme: De frysta kräftorna har fint kött kokta i en lag av vatten, krondill, salt och socker. De är köttiga med ett härligt tuggmotstånd och en mustig smak.

Ett minus är att de är något små i storleken för att kallas stora kräftor. Skalet på kräftorna kan vara något hårt, även om man har en kräftkniv.

Fiskade: Vildfångade i Turkiet.

Frysta Bergsjökräftor från Ullmo

Omdöme: Ullmo har flera olika sorters kräftor. Men bland de frysta finns en variant med Bergsjökräftor från Ullmo. Dessa kräftor har fått både ris och ros av de olika testerna. Lagen innehåller vatten, salt, krondill och socker. Vissa anser att dessa är rejäla och köttiga med en fin sälta. Andra har dock gett dem mycket kritik för att vara ojämna i storlekarna och en besk oangenäm smak.

Fiskade: Med tinor och fällor i Turkiet.

Frysta svenska signalkräftor från Ullmo

Omdöme: De svenska kräftorna från Ullmo har fått mycket positiva recensioner. De är stora kräftor med härliga klor. De ser snygga ut, precis så som man tänker sig att en god kräfta ser ut. De har mycket kött och är lagom salta. Lagen innehåller vatten, salt, krondill och socker. De hade möjligen kunnat smaka något mer.