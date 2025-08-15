Funderar du på när man egentligen har kräftskiva? Då har du kommit helt rätt. Nyheter24 reder ut mellan vilka datum du med fördel kan anordna tillställningen.

När kvällarna sakta men säkert blir mörkare, semestern är slut och sommaren börjar lida mot sitt slut kan det pigga upp med en traditionsenlig kräftskiva med allt vad det innebär i form av mat, dryck och snapsvisor.

Men när är det egentligen lämpligt att bjuda in vänner och familj till en kräftskiva?

Foto: Christine Olsson/TT

När är kräftpremiären?

Det brukar sägas att kräftpremiären infaller efter den första veckan i augusti. Enligt Nordiska Museet grundar sig detta i att det tidigare var förbjudet att fiska just kräftor mellan november och den 7 augusti.

"Förbudet mot kräftfiske togs helt bort år 1994, men de flesta äter ändå kräftor med start och framför allt i augusti. Det är också då som kräftorna är fullmatade", skriver de.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mellan vilka datum kan man ha kräftskiva?