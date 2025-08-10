Undvik matförgiftning på kräftskivan i år – så gör du

Kräftsäsongen är i full gång med all dess festligheter. Men se upp för matförgiftning – överraskande nog är det sällan kräftorna som orsakar problemen.

Det har äntligen blivit säsong för kräftskiva igen. Runt om i landet plockar folk fram hattarna, girlangerna och sånghäftena för att göra sig redo för att skala otaliga mängder kräftor i gott sällskap.

Men har man dålig hygien kan den goda stämningen snabbt ändras till ett kaos signerat matförgiftning.

Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket, berättar för Göteborgs-Posten att det sällan är själva skaldjuren som gör att man blir matförgiftad.

Hygienen är viktigare än många tror

Det är många som väljer att vara försiktiga när det kommer till skaldjur, men enligt Lindblad är fördelen med både kräftor och räkor att de köps frysta och är för det mesta ordentligt kokta.



Istället är det handhygien som kan spöka under kräftskivan.

– Vanlig basal kökshygien kommer man långt på, förklarar Mats Lindblad för GP och förklarar att vanlig handsprit inte är så effektiv på virus som många kanske tror. Istället är det viktigt att tvätta händerna noga.

Håll koll på temperaturen

Trots att varken kräftorna eller räkorna brukar vara problemet är det viktigt att hålla koll på hur länge maten står framme i värmen.

Är det riktig sommarvärme, runt 25 grader, ska man inte låta maten står framme mer än ett par timmar. Då kan virus börja spöka. Dessutom kan räkorna börja smaka dåligt om de står framme en längre tid i värmen – något man allra helst undviker.

Dock skiljer sig riktlinjerna om man väljer att ha ostron på kräftskivan. Eftersom de serveras råa finns det en större risk att de innehåller virus – även om de kommer från kontrollerade upptagningsområden.

Istället rekommenderar Lindblad att servera musslor, det är det säkrare valet då de serveras kokta. Dock är det ändå viktigt att se till att de blir tillagade i tillräckligt hög temperatur.

Vad kan jag göra om jag blir matförgiftad?

Om du haft oturen att bli matförgiftad finns det dessvärre inget mirakelmedel som hjälper.

– Börjar man bli matförgiftad, då har man redan fått i sig något och får genomlida det, säger Lindblad.