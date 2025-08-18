Nya parkeringsregler för elbilar – tvingas ladda

​Elbilsförare i Århus måste nu följa nya parkeringsregler. Kommunen vill sätta stopp för att laddstationer används som vanliga parkeringsplatser.

Det rapporterar danska TV2.

Skyltar på plats

På fredagen satte Århus kommun upp nya skyltar vid ett femtiotal laddstationer i staden. Anledningen är att många bilister använder platserna för att parkera sina elbilar utan att faktiskt ladda dem.

– Vi vill se till att laddstationerna används till just laddning. När fler skaffar elbil ökar trycket och då måste platserna vara tillgängliga för dem som verkligen behöver ladda, säger Morten Scou Nicolaisen, chef för mobilitetsavdelningen i kommunen.

Även i Stockholm finns det platser som man får parkera på med elbil, oberoende av om man laddar eller inte.

Annons

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Böter om du inte laddar

Tidigare gick det att parkera vid laddstationerna även utan att koppla in bilen, men det är nu förbjudet. Endast de som faktiskt laddar får använda platserna. Föraren måste dessutom ha en p-skiva väl synlig. Den som står längre än tillåten tid eller utan kontakten i riskerar böter.

– Det handlar om att gå från parkeringsplatser med laddmöjlighet till rena laddplatser. Man laddar sin bil och kör iväg så att nästa förare får plats, säger Nicolaisen.

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Bilister välkomnar förändringen

För elbilsföraren Nicole Chan kan förändringen bli en lättnad. Hon berättar att hon ofta kör till en laddstation som appen visar som ledig, bara för att upptäcka att platserna redan är blockerade.

– På så sätt kan man lägga mindre tid på att leta efter en laddplats. Jag hoppas verkligen att det blir enklare att äga elbil nu, säger hon.