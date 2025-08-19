Petar köpte bostad – upptäckte något oväntat: "Spökhus"

När Petar Furellio hittade en bostad som låg ute till försäljning för 380 000 kronor slog han till – utan vetskapen att det var ett ödehus.

I dag finns omkring 300 000 tomma bostäder i Sverige, enligt uppgifter till SCB som SVT tagit del av. I Skinnskattebergs kommun har man i åratal försökt kartlägga flera ödehus utan större framgång. Syftet har varit att främja brukandet av ödehusen.

– Det är inte ekonomiskt hållbart att fortsätta försöka få kontakt med fastighetsägarna. Det är inte många som svarar eller tar kontakt. En del fastighetsägare är bosatta på en helt annan ort eller till och med utomlands, säger Leila Imamovic, planeringsstateg på kommunen, till SVT.

Petar köpte bostad – visade sig vara ett ödehus

Samtidigt är intresset för att köpa ödehus, som man sedan renoverar, stort. På Facebook har gruppen "Jag räddade ett ödehus" över 37 000 medlemmar.

En av dem som köpt ett ödehus är Petar Furellio. När han såg ett hus som var ute till salu för 380 000 kronor slog han till – utan vetskapen att det var ett ödehus.

– Jag såg på bilderna att det var i dåligt skick, men jag kan hantverket, så jag tänkte, "jag kör", sa han till SVT då.

"Från spökhus till drömhus"

För Nyheter24 berättar Petar att han lagt ner mycket tid på rusta upp huset.

– Jag tog tag i det och körde dit flera gånger i veckan för att riva ner och fixa, säger han.

Sedan Petar köpte bostaden i juni 2022 har han lagt omkring en halv miljon kronor på renovering.

– Jag insåg att det skulle krävas mycket jobb men att jag kommer kunna omvandla det från spökhus till drömhus, säger han vidare till Nyheter24.

I dag ser huset minst sagt annorlunda ut.

