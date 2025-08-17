Misstaget kan kosta dig hundratusentals kronor i pensionspengar

Pensionsekonomen Staffan Ström redogör i en intervju med Nyheter24 att det finns misstag som kan kosta stora summor pengar. Du riskerar nämligen att förlora pensionspengar du har rätt till.

Under ett långt arbetsliv är det inte ovanligt att man tjänar in tjänstepension från flera olika arbetsgivare. När det sedan är dags att gå i pension är det inte ovanligt att vetskapen om alla de olika tjänstepensionerna faller i glömska.

Den allmänna pensionen betalas som bekant ut av Pensionsmyndigheten. Och skulle du ha flera tjänstepensioner på olika ställen – då finns det pengar att hämta, bara du vet hur man ska göra.

Stort misstag kan kosta dig hundratusentals kronor i pension

Det är dock ytterst ovanligt att tjänstepension glömst bort helt och hållet, det menar Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

– Det är som tur är väldigt ovanligt att tjänstepensionen glöms bort helt och hållet. Men det händer, och för den som drabbas kan det handla om hundratusentals kronor, säger han till Nyheter24 och varnar sedan för ett annat vanligt förekommande misstag:

– En annan och vanligare miss är att arbetsgivaren rapporterar in fel lön. Det kan till exempel handla om att de missar att ta med bonus eller rörliga lönedelar, och då blir pensionsinbetalningarna för små.

Då måste du agera: "Man ska kolla upp"

För de som har haft olika arbetsgivare där tjänstepension varit en del av villkoren under yrkeslivet bör agera, menar Ström.

– Eftersom vi pratar om saker som inte rapporteras in finns det inga säkra siffror på det, men för den som drabbas kan det handla om stora pengar. Därför tycker jag att man ska kolla upp att allt funkar som det ska.

Staffan Ström, pensionsekonom. Foto: Pressbild Alecta/Evelina Carborn

Detta måste du göra själv

För att inte riskera att hamna i fallgropen av att missa stora summor till pensionen så vill pensionsekonomen Staffan Ström att man börjar ta reda på om det först och främst finns tjänstepension på arbetsplatsen. Skulle det finnas kollektivavtal på jobbet kan du nästan vara säker på att det också finns tjänstepension, menar han.

– Om ni inte har det får du fråga din chef vad som gäller. Logga sedan in på den valcentral som gäller för dig. Om du inte vet vilken valcentral som är din kollar du det med din HR-eller ekonomiavdelning. När du loggat in kan du se de inbetalningar som gjorts, och också kolla att den inrapporterade lönen stämmer, säger han och tillägger avslutningsvis:

– Jag tycker också att du ska titta på det värdebesked eller årsbesked som valcentralen skickar till dig varje år. Många tror att det där är reklam, men det är deras sätt att visa upp vad som hänt under året. Därmed är det också din chans att kolla upp att allt funkar som det ska.