Köp inte "Labubu-dockan" – kan va livsfarlig

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 08:30
Labubu-docka och lafufu-docka.
Foto: Tradera & Stella Pictures

Leksaken har snabbt blivit världskänd, men det finns en hake. Den kommer med risker som många inte känner till, varnar amerikanska myndigheter för.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Leksaker, Docka

Den trendiga Labubu-dockan har blivit populär över hela världen. Med sina stora ögon, spetsiga tänder och gulliga utseende har den snabbt blivit en favorit hos både barn och vuxna.

Men det döljer sig en baksida, för alla dockor är inte vad de utger sig att vara. Nu går amerikanska myndigheter ut med en skarp varning, något som även svenska konsumenter bör vara uppmärksamma på. 

"Labubu-docka" kan vara livsfarlig

Det är inte orginaldockorna som utgör den stora risken, utan kopiorna. Under namnet “Lafufu” cirkulerar nu tusentals förfalskade Labubu-dockor på nätet och andrahandsmarknaden. 

De säljs på billiga sajter som Wish, eBay och diverse nätbutiker och har visat sig innehålla farliga smådelar som lätt lossnar.

Problemet? Barnen kan sätta bitarna i halsen. 

Utreds efter incidenter

Den amerikanska konsumentmyndigheten CPSC har därför utfärdat en varning. Flera rapporter visar att dockorna kan gå sönder efter bara några dagars användning, med huvuden, ögon och andra delar som faller av och kan skapa en riskfylld situation. 

Så pass allvarligt att myndigheterna har börjat beslagta hela sändningarna av Lafufu-dockor vid gränsen, rapporterar NBC News.

Så känner du igen en äkta Labubu

Nyheter24 har tidigare skrivit om hur man snabbast tar reda på om det är en äkta eller förfalskad Labubu-docka. Något som nämns är att en äkta vara ska ha Pop Mart loggan på sin kartong, samt en glänsande QR-kod. Men även:

  • Holografiskt Pop Mart-klistermärke 
  • UV-stämpel under foten (på nyare modeller) 
  • Tydliga varningar för smådelar 
  • Sällan stora rabatter – ovanligt låga priser är en varningssignal
Svenska köpare bör vara särskilt försiktiga vid köp från privatpersoner, speciellt nu när det flödar annonser höger och vänster på till exempel Facebook Marketplace, Tradera och Blocket.

Kopior säljs ofta mellan 50 och 400 kronor – men kan nästan se identiska ut vid en första anblick, enligt Din Side.

Förfalskad "Labubu-docka" – en så kallad "Lafufu-docka". Foto: Tradera
En äkta "Labubu-docka". Foto: Tradera

Konsumenter bör tänka på: 

  • Köp bara från pålitliga återförsäljare 
  • Kontrollera säkerhetsmärkning och etiketter 
  • Var vaksam vid låga priser eller otydliga annonser 
  • Rapportera misstänkta kopior till Konsumentverket eller liknande myndighet

Labubu-dockan är i sig inte farlig, men kopiorna kan vara det – och de kan ibland vara svåra att upptäcka med blotta ögat. 

