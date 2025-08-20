Ketchupflaska görs om – så blir den nu

Något av de mest självklara sakerna i våra kök kan snart genomgå en blygsam men viktig förändring – som kan påverka hela förpackningsbranschen.

Ketchup är självklart på många middagsbord, men som snart kan komma till att ändras.

Ett nytt forskningssamarbete har nämligen siktet inställt på att förändra grunden för hur förpackningen ska tillverkas. Med nya regler från EU som driver utvecklingen krävs innovativa lösningar – och det är just vad ett nordiskt projekt nu arbetar fram.

Vad ska göras om, egentligen?

Ketchupflaskan kan göras om

Med den stora mängd ketchup som tillverkas används också mycket plast – men plasten som används till livsmedelsförpackningar får i dag inte återvinnas till nya livsmedelsförpackningar.

Det beror på att plasten inte anses vara tillräcklig ren för livsmedel efter användning, vilket i dag gör att många förpackningar bara bränns eller återvinns till andra produkter.

Men ett nytt samarbete, där bland andra Svensk Plaståtervinning deltar, ska försöka ändra på det. Projektet kallas CRISP och leds från Danmark, med deltagare från hela produktionskedjan, från avfallssortering till livsmedelstillverkning.

Målet? Att återvinna plast av typerna PE och PP ska kunna bli till nya, godkända livsmedelsförpackningar.

EU-krav sätter press

Från och med 2030 måste minst 10 procent av plasten i alla förpackningar inom EU vara återvunnen. Men dagens regler sätter stopp för att återanvända majoriteten av de plasttyper som används till exempel ketchupflaskor.

PET-flaskor, som används till drycker, har ett fungerade pantsystem – men det saknas motsvarande lösning för andra plastförpackningar.

Genom att utveckla metoder som gör att andra plasttyper kan renas och godkännas för livsmedelsanvändning, kan ketchupflaskan snart bli ett föredöme för cirkulär plastanvändning, rapporterar Dagligvarunytt.

Målet? Klart 2028

Förhoppningen är att projektet ska resultera i en färdig, industriellt skalbar lösning senast år 2028.

Då kan flaskor som i dag anses vara förbrukade, som ketchupflaskan på middagsbordet, i framtiden återuppstå i butikshyllan – utan att tumma på vare sig säkerhet eller funktion.