Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Mynt

Har du detta mynt hemma? Kan vara värt tusentals kronor

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 20:00
Euro och 500-sedlar
Det eftertraktade myntet är värt 700 gånger sitt egna värde. Foto: Matthias Schrader & Henrik Montgomery/TT

Tänk om du har ett ovanligt euromynt liggandes hemma – utan att veta att det kan vara värt tusentals kronor?

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Mynt, Euro, Värde

Många bär på små skatter i sina fickor utan att veta om det. Ett exempel är ett ovanligt euromynt från 1999 som kan vara värt hela 700 euro, idag ungefär 8 200 kronor.

LÄS MER: Här införs nya regler för bilförare den 1 september

Otroligt eftertraktat

Euron introducerades officiellt som valuta 1999, men det dröjde till 2002 innan sedlar och mynt började användas i praktiken. 

Mynten från 1999 är därför mycket sällsynta, eftersom de främst gjordes i små mängder för tester och särskilda utskick. Just denna sällsynthet gör att ett mynt på en euro från 1999 är eftertraktade bland samlare, rapporterar finska Tiedonhaku.

Annons

LÄS MER: Anrik fastighet med krog till salu – så mycket kostar den

Så känner du igen myntet

Första en-euron. Foto: Bob Edme
Foto: Bob Edme

Vill du veta om du har ett sådant mynt? Då ska du leta efter texten ”Liberté, Égalité, Fraternité” – det franska motto som betyder ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” – samt en stiliserad bild av ett träd med årtalet 1999 under. 

Dessa kännetecken är viktiga för att verifiera myntets äkthet och samlarvärde.

Annons

LÄS MER: 7 000 vykort delas ut till äldre här – innehåller varning

Kolla dina mynt – du kan ha en dold skatt

Att samla mynt kan vara både roligt och ekonomiskt lönsamt. Precis som med vin eller konst kan vissa mynt öka i värde över tid. 

För dig som redan har en samling är det smart att hålla koll på marknadstrender för att veta när det kan vara rätt tid att köpa eller sälja.

Innan du slänger eller växlar in dina gamla mynt, ta en stund att undersöka dem närmare. Vem vet, du kanske sitter på en liten förmögenhet utan att veta om det. 

Världen är full av oväntade fynd – ibland räcker det med att titta lite närmare på vardagens små ting.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:08
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna död i trafikolycka i Ystad

Idag
20:00
Nyheter
/ Inrikes

Har du detta mynt hemma? Kan vara värt tusentals kronor

Idag
19:38
Nyheter
/ Inrikes

Tusentals tvingas koka vattnet i Gnesta

Idag
19:36
Nyheter
/ Inrikes

Fler än 100 björnar fällda första dagen

Idag
18:54
Nyheter
/ Inrikes

Expert om V-splittringen: Eldprov för Dadgostar

Idag
17:26
Nyheter
/ Inrikes

Google försvarar AI: ”Ganska små utsläpp”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons