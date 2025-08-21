Har du detta mynt hemma? Kan vara värt tusentals kronor

Tänk om du har ett ovanligt euromynt liggandes hemma – utan att veta att det kan vara värt tusentals kronor?

Många bär på små skatter i sina fickor utan att veta om det. Ett exempel är ett ovanligt euromynt från 1999 som kan vara värt hela 700 euro, idag ungefär 8 200 kronor.

Otroligt eftertraktat

Euron introducerades officiellt som valuta 1999, men det dröjde till 2002 innan sedlar och mynt började användas i praktiken.

Mynten från 1999 är därför mycket sällsynta, eftersom de främst gjordes i små mängder för tester och särskilda utskick. Just denna sällsynthet gör att ett mynt på en euro från 1999 är eftertraktade bland samlare, rapporterar finska Tiedonhaku.

Så känner du igen myntet

Foto: Bob Edme

Vill du veta om du har ett sådant mynt? Då ska du leta efter texten ”Liberté, Égalité, Fraternité” – det franska motto som betyder ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” – samt en stiliserad bild av ett träd med årtalet 1999 under.

Dessa kännetecken är viktiga för att verifiera myntets äkthet och samlarvärde.

Kolla dina mynt – du kan ha en dold skatt

Att samla mynt kan vara både roligt och ekonomiskt lönsamt. Precis som med vin eller konst kan vissa mynt öka i värde över tid.

För dig som redan har en samling är det smart att hålla koll på marknadstrender för att veta när det kan vara rätt tid att köpa eller sälja.

Innan du slänger eller växlar in dina gamla mynt, ta en stund att undersöka dem närmare. Vem vet, du kanske sitter på en liten förmögenhet utan att veta om det.