Anrik fastighet med krog till salu – så mycket kostar den

En anrik fastighet belägen på Österlen har varit ute till försäljning sedan i vintras.

Fastigheten byggdes år 1929 och ligger på Storgatan 3 i Simrishamn. Nu finns den att köpa för mindre än tio miljoner kronor.

Anrik fastighet till salu: "Väldigt fint läge"

I fastigheten finns både boendeytor och en restaurangdel med tillhörande innergård. I byggnaden låg tidigare det anrika caféet Thulins konditori – som var Simrishamns äldsta café.

– Det är ett väldigt fint läge i Simrishamn, många trevliga krogar har hållit till där, och utöver det så finns det ju flera bostäder som man antingen kan bo i själv eller hyra ut för att skapa fler intäkter, säger mäklaren Lovisa Björnberg till Nyheter24.

Krogen Hickory's bistro, som fram tills årskiftet låg på fastighetens nedre plan, har flyttat. Nu är säljarens ambition är att hitta någon som vill att restaurangdelen lever vidare.

Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling

Säljs för mindre än tio miljoner kronor

Prislappen? Fastigheten ligger just nu ute till försäljning för drygt 9,9 miljoner kronor.