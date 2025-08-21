Nyheter24
Anrik fastighet med krog till salu – så mycket kostar den

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 16:30
En anrik fastighet med tillhörande restaurangdel ligger just nu ute till försäljning. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Erik Olsson fastighetsförmedling

En anrik fastighet belägen på Österlen har varit ute till försäljning sedan i vintras.

Alice Adler
Fastigheten byggdes år 1929 och ligger på Storgatan 3 i Simrishamn. Nu finns den att köpa för mindre än tio miljoner kronor.

Anrik fastighet till salu: "Väldigt fint läge"

I fastigheten finns både boendeytor och en restaurangdel med tillhörande innergård. I byggnaden låg tidigare det anrika caféet Thulins konditori – som var Simrishamns äldsta café. 

– Det är ett väldigt fint läge i Simrishamn, många trevliga krogar har hållit till där, och utöver det så finns det ju flera bostäder som man antingen kan bo i själv eller hyra ut för att skapa fler intäkter, säger mäklaren Lovisa Björnberg till Nyheter24

Krogen Hickory's bistro, som fram tills årskiftet låg på fastighetens nedre plan, har flyttat. Nu är säljarens ambition är att hitta någon som vill att restaurangdelen lever vidare. 

Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson fastighetsförmedling

Säljs för mindre än tio miljoner kronor 

Prislappen? Fastigheten ligger just nu ute till försäljning för drygt 9,9 miljoner kronor. 

– Det finns stora möjligheter, det är en fin miljö. Säljaren är noga med att hitta någon som vill driva något, ett krögarpar eller liknande, avslutar Björneberg. 

Kommentarer

