Så här avslöjas lögnarna i jobbsökandet – experternas tips

I tider när många byter jobb och rekryteringsviljan ökar, ökar också frestelsen att överdriva sina meriter. Var tredje person erkänner att de ljugit i sin jobbansökan – men bluffen avslöjas lättare än man kan tro.

Just nu är det en intensiv period på arbetsmarknaden. Många söker nya jobb samtidigt som företag ökar sina rekryteringar efter sommaren och inför hösten.

Konkurrensen om platserna är hård, och för en del blir frestelsen stor att överdriva eller till och med ljuga i sin ansökan för att öka chanserna.

Vanliga lögner i cv:t

Enligt en färsk rapport från FlexJobs erkänner var tredje amerikansk arbetstagare att de ljugit i sina cv:n – och svenskarna är ännu mer benägna att göra det.

Annons

Sveriges Radio rapporterar att så många som hälften av svenska jobbsökare överdriver eller förfalskar uppgifter.

Det handlar oftast om arbetslivserfarenhet, kompetenser eller utbildning, men också privata intressen och till och med namn kan förvanskas.

Så avslöjar arbetsgivarna bluffen

Men att försöka dölja sanningen är en riskfylld strategi. HR-experter menar att det inte är svårt att genomskåda en bluff.

Annons

Genom bakgrundskontroller, referenstagning och noggranna intervjuer går det ofta att avslöja när en sökande inte kan utveckla sina påståenden.

Enligt HR-experten Hebba Youssef är det en varningssignal om kandidaten inte kan förklara vilken effekt deras tidigare arbete haft.

För nya sökande visar det sig när de inte kan motivera varför just det aktuella jobbet lockar eller inte känner till företaget ordentligt. Youssef säger att äkta engagemang och kunskap om rollen alltid väger tyngre än överdrivna meriter, det skriver Dagens PS.

Ärlighet och nyfikenhet ger utdelning

Det som verkligen imponerar på arbetsgivare är inte överdrivna meriter, utan genuint intresse och förmågan att koppla sina erfarenheter till den nya tjänsten.

Att ställa frågor under intervjun och visa att man verkligen vill förstå företaget och rollen är något som sticker ut.

När det blåser på arbetsmarknaden kan det kännas lockande att tänja på sanningen. Men risken att bli avslöjad är stor.