Då är kontanterna tillbaka – enligt Bankomat

Sommarens följetong med stängda bankomater fortsätter.

Det var i maj som problemen för Bankomat började. Företaget tog över transporterna av kontanter till uttagsautomater men fick inte systemet att fungera.

Det har lett till mängder av sedellösa bankomater under sommaren, som värst var 25 procent stängda. Hårdast drabbat har västra och mellersta delarna av Sverige varit.

Så många Bankomater är stängda idag

I dag ser det bättre ut.



– Vi har cirka 100 automater som är stängda idag. Även i ett normalläge är det automater som är stängda men inte så här många, säger Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat, till Nyheter24.

För två veckor sedan var 90 bankomater stängda, vilket tyder på att det går åt fel håll.

Då är kontanterna tillbaka

Men enligt Danielsson ska det närma sig ett normalläge i september, precis som tidigare sagts. Det innebär att endast en av 50 bankomater ska vara ur slag då.