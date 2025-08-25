Tjuvar härjar här – slår till mot dessa fordon: "Borrar hål"

Polisen varnar för stölder genomförda av vad de misstänker är en liga, vilka har ett minst sagt fräckt tillvägagångssätt.

Under de senaste veckorna har polisen gått ut med flera stöldvarningar. Tjuvarna har lagt vantarna på allt från dyr GPS-utrustning i skogsmaskiner till cyklar.

Nu larmar polisen om ännu en stöldvåg och även denna gång misstänker man att det rör sig om en liga.

Tjuvar borrade hål och tog sig in i husbil

På sistone har nämligen polisregion Väst sett omkring 15 fall av inbrott och stölder i husbilar och husvagnar på campingar i västra Sverige. Tillvägagångssättet har varit snarlikt.

– Man borrar ett hål i förardörren och tar sig in den vägen när folk ligger och sover mitt i natten. Många av de drabbade är också tyska medborgare och i många fall får tjuvarna med sig kontanter, säger polisens presstalesperson Jens Andersson till Expressen.

Slog till i Trollhättan i helgen

Så sent som under natten mot söndagen slog tjuvar till mot en husvagn i Trollhättan. Detta medan ägarna låg och sov.

– Men de vaknade av att deras hund började skälla och såg hur någon tog deras väskor med kreditkort, kontanter och pass, säger Jens Andersson till Expressen.

Polisen kunde senare konstatera att tjuvarna försökt ta sig in i ytterligare tre andra husbilar på campingen.

Tyska informationsblad har delats ut

Många av de drabbade är, som tidigare nämnt, tyska medborgare. Polisen har därför delat ut informationsblad, med uppmaningen att vara uppmärksam, på just tyska till campingar i närområdet.

– Var vaksam på att detta pågår. Man får vidta de åtgärder man kan för att skydda sig, hålla utkik och larma oss om något händer, säger Jens Andersson till Expressen.