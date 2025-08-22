Pensionärerna rasar – nu svarar Ica på kritiken

I Kungälv är det många pensionärer som varit kritiska till Ica Maxi-butiken. På tisdagar när seniorer får speciella rabatter har butiken varit belamrad med kartonger. Nu svarar Ica på kritiken.

I dagarna skickade en pensionär en insändare till Kungälvs-Posten och uttryckte sitt missnöje och kritik till Ica Maxi i Kungälv.

Pensionären ansåg att det var stökigt i butiken och fullt med kartonger på tisdagar, då butiken även har seniorrabatter. Insändaren menar att alla kartonger i gångarna gör det svårt för äldre att ta sig runt i butiken.

"Överallt ligger det kartonger och personal som fyller på hyllor och personal som kör runt med vagnar och packar till hemleveranser. Och mitt uppe i allt är det väldigt många hyllor som gapar helt tomma, jag får djupdyka ner i ouppackade korgar för att hitta det pålägg jag söker.", skriver pensionären i sin insändare.

Pensionärerna rasar på Ica Maxi

Insändaren menar att det är flera pensionärer som stör sig på den rådande situationen och kommer med ett förslag till butiken.

Pensionären föreslår att butiken ska införskaffa flera dagar med rabatt för pensionärer, så alla inte behöver vara samtidigt i butiken, alternativt byta dag så det inte krockar med varuleveranserna.

"Skulle man inte exempelvis kunna byta dag för pensionärsrabatten? Om den stora leveransen kommer i början av veckan, kanske det hade passat bättre senare i veckan?

Eller varför inte – kors i taket - införa två dagar med pensionärsrabatt? För att sprida ut oss alla gråhåriga en aning. Kanske till och med låta pensionärerna få rabatt alla veckans fem dagar?", skriver pensionären i Kungälvs-Posten.

Därför är det stökigt i butiken

Anledningen till att det kan vara stökigt i butiken just på tisdagar är att det kommer varuleveranser sent på morgonen, vilket gör att personalen måste plocka upp varorna när butiken redan öppnat.

Nyheter24 har pratat med Johannes Larson, som jobbar på Maxi Ica Stormarknad i Kungälv, om kritiken från pensionärerna.

Ica Maxi svarar på seniorernas kritik

Han menar att de är medvetna om att det kan vara stökigt i butiken på just tisdagsmorgnarna och att de tar till sig kritiken. Han har även tagit del av synpunkterna och menar att man ständigt diskuterar olika förslag för att utveckla butiken.

– Det stämmer också att vi får många synpunkter på vår seniorrabatt. Vissa föreslår att den ska gälla en annan veckodag eller flera dagar i veckan, medan andra tycker det är orättvist att endast seniorer får rabatt. Vi uppskattar denna dialog med kungälvsborna och är lyhörda för alla förslag på förbättringar, säger Larson till Nyheter24.

Han berättar även att man ständigt ser över sina rutiner och försöker utveckla butiken till det bättre.

– Vi ser ständigt över våra rutiner och erbjudande för att fortsätta utveckla butiken, även gällande seniorrabatten. Vår ambition är att alla kunder ska trivas och få en så bra upplevelse som möjligt - oavsett vilken dag de besöker oss. Tillsammans med kungälvsborna hittar vi alltid de bästa lösningarna, säger Johannes Larson.