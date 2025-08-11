Nyheter24
Öppna breven direkt – blir dyrt annars: "Extra kostnader"

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 21:30
Post nedanför brevinkast och femhundralappar på ett bord
Myndigheten uppmanar allmänheten att öppna breven från dem. Foto: Jessica Gow/TT och Henrik Montgomery/TT

Brukar du prokrastinera när det kommer till att öppna din post? Då kanske du ska tänka om – åtminstone om breven kommer från en viss myndighet.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Brev, Kronofogden

Har du kommit hem från en lång semester och har inte tagit dig för att gå igenom all post än? Eller brukar du kanske undvika att öppna post så länge du kan, på grund av en gnagande oroskänsla för vad breven kan innehålla?

Då ska du tänka om. Det kan nämligen bli dyrt om du skjuter upp öppnandet av posten – i synnerhet om avsändaren är en viss svensk myndighet.

LÄS MER: Dyrgripen såldes för 550 000 kronor – har du den hemma?

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronofogden: "Öppna breven från oss"

Det är Kronofogden som, i ett pressmeddelande, gått ut med en tydlig uppmaning till allmänheten: "Öppna breven från oss", skriver de. 

Myndigheten, som har som uppgift att bidra till "att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn" och att bidra till "ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv", förklarar vidare:

"Vi skickar många brev. Både fysiska och digitala. Den första kontakten med oss är oftast när du får ett brev med ett krav (föreläggande). Även om det känns obehagligt är det viktigt att du öppnar och läser de brev du får hem och till din digitala brevlåda. De kan innehålla viktig information om exempelvis betalningskrav eller skulder, som direkt påverkar din ekonomi". 

MISSA INTE: Varnar för ny bluff: ”Gratis” värdering kan kosta dig dyrt

Foto: Janerik Henriksson/TT
Kan stå dig dyrt att inte öppna breven från Kronofogden

Enligt myndigheten kan du ställas inför allvarliga konsekvenser om du ignorerar brev från dem. En möjlig följd är att de, om du fått ett brev med ett krav som du inte svarar på, fastställer kravet och registrerar skulden i Kronofogdens register. 

"Avgifter och räntor gör att skulden växer mycket och snabbt", förklarar de.

Om myndigheten fastställt skulden kan kreditupplysningsföretag ge dig en betalninganmärkning, vilket i sin tur kan göra det svårare för dig att få lån eller teckna abonnemang. 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Är det så att du har en obetald skuld och får brevet "Skuld att betala" från Kronofogden kan de, om du inte har möjlighet att betala, utreda din ekonomi och utmäta egendom eller delar av din lön.

Avslutningsvis förklarar myndigheten:

"Ju snabbare du agerar, helst redan när du får brevet med ett krav från oss, desto fler möjligheter har du att ta kontroll över din situation. Då kan du även undvika extra kostnader och avgifter eller hitta en lösning tillsammans med den du är skyldig pengar."

LÄS MER: Det här gör många fel – och riskerar böter på 2 000 kronor

