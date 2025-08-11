Öppna breven direkt – blir dyrt annars: "Extra kostnader"

Brukar du prokrastinera när det kommer till att öppna din post? Då kanske du ska tänka om – åtminstone om breven kommer från en viss myndighet.

Har du kommit hem från en lång semester och har inte tagit dig för att gå igenom all post än? Eller brukar du kanske undvika att öppna post så länge du kan, på grund av en gnagande oroskänsla för vad breven kan innehålla?

Då ska du tänka om. Det kan nämligen bli dyrt om du skjuter upp öppnandet av posten – i synnerhet om avsändaren är en viss svensk myndighet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronofogden: "Öppna breven från oss"

Det är Kronofogden som, i ett pressmeddelande, gått ut med en tydlig uppmaning till allmänheten: "Öppna breven från oss", skriver de.

Myndigheten, som har som uppgift att bidra till "att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn" och att bidra till "ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv", förklarar vidare:

"Vi skickar många brev. Både fysiska och digitala. Den första kontakten med oss är oftast när du får ett brev med ett krav (föreläggande). Även om det känns obehagligt är det viktigt att du öppnar och läser de brev du får hem och till din digitala brevlåda. De kan innehålla viktig information om exempelvis betalningskrav eller skulder, som direkt påverkar din ekonomi".

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kan stå dig dyrt att inte öppna breven från Kronofogden

Enligt myndigheten kan du ställas inför allvarliga konsekvenser om du ignorerar brev från dem. En möjlig följd är att de, om du fått ett brev med ett krav som du inte svarar på, fastställer kravet och registrerar skulden i Kronofogdens register.

"Avgifter och räntor gör att skulden växer mycket och snabbt", förklarar de.

Om myndigheten fastställt skulden kan kreditupplysningsföretag ge dig en betalninganmärkning, vilket i sin tur kan göra det svårare för dig att få lån eller teckna abonnemang.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Är det så att du har en obetald skuld och får brevet "Skuld att betala" från Kronofogden kan de, om du inte har möjlighet att betala, utreda din ekonomi och utmäta egendom eller delar av din lön.

Avslutningsvis förklarar myndigheten: