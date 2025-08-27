Livsmedlet kan ta slut – butikshyllorna gapar tomma

Svenskt nötkött har blivit allt svårare att få tag på i svenska matbutiker.

Det senaste året har matbutikernas hyllor med svenskt nötkött periodvis gapat tomma, och bristen kan pågå i flera år, rapporterar P4 Västernorrland.

Brist på nötkött – butikshyllorna gapar tomma

Det är framförallt svårt att få tag på entrecote, ryggbiff och oxfilé. Bristen beror på att det är fler lantbrukare som slutar föda upp nötkreatur, jämfört med hur många som börjar, menar Sveriges Lantbruksuniversitet.

Enligt Erik Geijer, som driver en Ica-butik i Kvissleby, krävs det flera förändringar för att ändra utvecklingen.

– Vi måste se till att vi har en fungerande livsmedelsproduktion i Sverige, det är superviktigt. Konsumenterna måste göra ett val, man kanske inte måste äta kött lika ofta, men när man väl gör det så kan man välja att lägga lite mer pengar, säger han till kanalen.

Han poängterar även att bristen kan bli ännu värre nästa år.