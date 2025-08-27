Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ica

Livsmedlet kan ta slut – butikshyllorna gapar tomma

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 17:30
Genrebilder. Foto: Magnus Lejhall/TT & Gorm Kallestad/TT

Svenskt nötkött har blivit allt svårare att få tag på i svenska matbutiker.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Ica, Nötkött

Det senaste året har matbutikernas hyllor med svenskt nötkött periodvis gapat tomma, och bristen kan pågå i flera år, rapporterar P4 Västernorrland

LÄS MER: Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Brist på nötkött – butikshyllorna gapar tomma 

Det är framförallt svårt att få tag på entrecote, ryggbiff och oxfilé. Bristen beror på att det är fler lantbrukare som slutar föda upp nötkreatur, jämfört med hur många som börjar, menar Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Enligt Erik Geijer, som driver en Ica-butik i Kvissleby, krävs det flera förändringar för att ändra utvecklingen.

– Vi måste se till att vi har en fungerande livsmedelsproduktion i Sverige, det är superviktigt. Konsumenterna måste göra ett val, man kanske inte måste äta kött lika ofta, men när man väl gör det så kan man välja att lägga lite mer pengar, säger han till kanalen. 

Han poängterar även att bristen kan bli ännu värre nästa år. 

– Vad jag har förstått så kommer det vara ännu mer utmanande i höst, men nästa år blir det ännu mer, det är då vi kommer se det på riktigt, säger han. 

LÄS MER: Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:32
Nyheter
/ Inrikes

MP utspel: Lägg ner Trafikverket

Idag
17:30
Nyheter
/ Inrikes

Livsmedlet kan ta slut – butikshyllorna gapar tomma

Idag
15:44
Nyheter
/ Inrikes

35-årig man död i motocrossolycka

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Anrik villa med slottskänsla till salu – här är priset

Idag
14:50
Nyheter
/ Inrikes

MSB kallar till extramöte efter cyberattacken

Idag
14:34
Nyheter
/ Inrikes

Fångar ska sitta inlåsta längre – förslag klart

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons