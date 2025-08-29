Fraktbolaget med flest anmälningar – hela listan

Det svenska fraktbolaget står för flest anmälningar kring uteblivna leveranser. Vad är orsaken – och vilket bolag har skött sig bäst?

Att beställa ett paket ska vara smidigt och enkelt, tycker säkert många av oss. Men inte om det kommer försent.

Fraktbolag konkurrerar hela tiden om att vara snabbast, smidigast och mest pålitliga, men då och då händer det att det blir fel.

Early Bird är en av aktörerna som har valt en enklare, men inte alltid lika tillförlitlig väg. Bolaget har vuxit snabbt och lockat till sig stora e-handlare med löften om tidiga, tysta morgonleveranser direkt till dörren.

Men bakom fasaden bubblar missnöjet. Hur gick det till?

Fraktbolaget Early Bird – var blev det fel?

Early Bird lanserades 2019 med en idé om att utföra tidiga leveranser. Med denna modell har företaget, som i dag ägs av några av Sveriges största mediehus, nämligen Bonnier News, vuxit som en löpeld.

Bara under 2024 ökade omsättningen med 150 miljoner kronor, upp till 649 miljoner.

Bakom döljer sig dock en annan bild, nämligen frustrerade kunder som aldrig får sina varor. Enligt Konsumentverket har Early Bird sedan starten 2020 anmälts hela 359 gånger, rapporterar Dagens Nyheter.

Av dessa gäller över 100 fall uteblivna leveranser, varav 33 inträffat under 2025. Det kan jämföras med Postnord som trots sin betydligt större omfattning, så mycket som 11 miljoner paket per månad, jämfört med Early Birds 1,7 miljoner, har endast 41 liknande anmälningar på samma period.

Med detta växer missnöje hos kunderna, där de påstår att de får paket levererade – men att postlådan står tom.

Som respons på kundernas besvikelse har företaget har avböjt en intervju, enligt DN. Men har lämnat skriftliga svar där de uttrycker förståelse för kundernas frustration och lovar förbättringar framöver.

Vilka fraktbolag har flest, samt minst anmälningar för uteblivna leveranser? Här är svaret.

Fraktbolag med sämst och bäst leverans

Early Bird: 359 anmälningar – varav 100 om uteblivna leveranser

Postnord: 674 anmälningar – varav 41 om uteblivna leveranser

Instabox: 36 anmälningar – varav 7 om uteblivna leveranser

Budbee: 70 anmälningar – varav 7 om uteblivna leveranser

Bring: 71 anmälningar – varav 4 om uteblivna leveranser

DHL: 61 anmälningar – varav 4 om uteblivna leveranser

Citymail: 11 anmälningar – varav 1 om utebliven leverans

DB Schenker: 7 anmälningar – varav 0 om utebliven leverans

Totalt antal anmälningar mellan 2020 och 2025. Källa: Konsumentverket och DN.