Gratis körkort delas ut i Stockholm – men bara för vissa

Att ta körkort kan vara dyrt. Nu finns en möjlighet för en utvald grupp att få sitt körkort nästan gratis. Berörs du?

Att ta körkort är för många ett viktigt kapitel av det vuxna livet. Men trots att körkortet ofta ses som en nödvändighet kan kostnaden för utbildningen vara ett stort hinder för många.

Nu vill Stockholm stad underlätta för vissa personer genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd för körkortet – berörs du?

Gratis körkort – men inte för alla

Nu lanserar Stockholm stad ett körkortsstipendium som ger elever på utvalda yrkesprogram möjlighet att få upp till 15 000 kronor för körkortsutbildningen.

Satsningen riktar sig till elever på vård- och omsorgsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. Det är utbildningar där det råder brist på arbetskraft och efterfrågan på utbildade yrkespersoner är stor.

Alla elever som uppfyller kravet och går på Kungsholmens Västra Gymnasium och Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium, får ta del av stipendiet, rapporterar Mitt i.

Har du vad som krävs?

Vad krävs för att få detta? Eleven måste ha godkända betyg i samtliga grundämnen efter första året och god närvaro.

Huruvida körkortet blir gratis är olika för alla. Vanligtvis kostar det i snitt mellan 15 000 och 30 000 kronor att ta körkort i Sverige, inkluderat lektioner och andra moment.

Så mycket kostar det att ta körkort i Sverige

En synundersökning, som är obligatorisk, kostar omkring 200 kronor. Om man ska övningsköra privat krävs en handledarutbildning och för två personer kan det bli cirka 700 kronor.

Att förbereda sig inför teoriprovet med böcker och digitala körkortsfrågor kan kosta mellan 300 och 1 000 kronor.

Och dyrast av allt? Körlektionerna. Hos en trafikskola kan 15 lektioner kosta cirka 12 000 kronor. Även riskutbildning 1 och 2 kan totalt gå för 2 700 kronor.

Fotografering, teoriprovet och uppkörningen kan också gå för en slant. Totalt sett kan detta landa på mellan 15 000 och 30 000 kronor.