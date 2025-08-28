Uppmaning till föräldrar – som ska göra det här

Snart kommer universiteten och högskolorna i landet att fyllas av studerande. Samtliga kommer att få bidrag från CSN och många kommer även att ta studielån.
Den som samtidigt ansöker om någon form av ersättning från Försäkringskassan behöver då också logga in på myndighetens hemsida och uppdatera den information som finns där.
Förälder och ska plugga? Det måste du göra
På sin Facebook-sida har Försäkringskassan Förälder gått ut med en påminnelse till de som ska börja studera i höst och som samtidigt får ut till exempel föräldrapenning.
"Kom ihåg att du behöver uppdatera dina inkomstuppgifter hos Försäkringskassan ifall du gått ner i arbetstid eller slutat arbeta", skriver Försäkringskassan till de som ska börja studera under hösten 2025.
Så gör du
För att uppdatera sina inkomstuppgifter måste man logga in på "Mina sidor" på Försäkringskassans hemsida, något som de redogör för i inlägget.
"Det gör du i samband med att du ansöker om någon ersättning, exempelvis föräldrapenning", skriver myndigheten på Facebook.