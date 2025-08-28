Uppmaning till föräldrar – som ska göra det här

Försäkringskassan har gått ut med en påminnelse. Det gäller för dig som ska studera i höst – och är förälder.

Snart kommer universiteten och högskolorna i landet att fyllas av studerande. Samtliga kommer att få bidrag från CSN och många kommer även att ta studielån.

Den som samtidigt ansöker om någon form av ersättning från Försäkringskassan behöver då också logga in på myndighetens hemsida och uppdatera den information som finns där.

Skylt på CSN vid deras kontor i Solna. Foto: Viktoria Bank / TT.

Förälder och ska plugga? Det måste du göra

På sin Facebook-sida har Försäkringskassan Förälder gått ut med en påminnelse till de som ska börja studera i höst och som samtidigt får ut till exempel föräldrapenning.

"Kom ihåg att du behöver uppdatera dina inkomstuppgifter hos Försäkringskassan ifall du gått ner i arbetstid eller slutat arbeta", skriver Försäkringskassan till de som ska börja studera under hösten 2025.

Förälder håller sitt barn i handen på väg ner för trappa i flervåningshus. Foto: Fotograferna Holmberg / TT.

Så gör du

För att uppdatera sina inkomstuppgifter måste man logga in på "Mina sidor" på Försäkringskassans hemsida, något som de redogör för i inlägget.