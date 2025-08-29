Spotify lanserar ny funktion – så fungerar den

Spotify lanserar en ny funktion som kommer att göra det möjligt för användare att skicka meddelanden till varandra.

Med miljontals användare världen över och en ständigt växande plattform full av musik, poddar och ljudböcker – har Spotify blivit en viktig del av mångas vardag.

Men trots möjligheten att skapa delade spellistor och lyssna tillsammans via "Jam", har direkt kommunikation mellan användare hittills varit begränsad.

Nu blir det ändring på det.

Skicka meddelanden direkt i Spotify

Spotify introducerar en ny meddelandefunktion som gör det möjligt för användare att skicka meddelanden direkt i appen – som börjar gälla direkt, skriver Spotify i ett pressmeddelande.

Funktionen lanseras under veckan på utvalda marknader och riktar sig till både gratis- och premiumanvändare, förutsatt att man är över 16 år.

Tanken är att göra det enklare att dela musik, poddar och ljudböcker med andra, utan att behöva lämna plattformen. Användare kan kommunicera med personer de redan haft kontakt med, exempelvis via samarbetslistan eller funktionen Jam.

Alla konversationer och delade ljudklipp samlas i en särskild inkorg, som hittas under profilbilder i appens övre vänstra hörn.

Så funkar Spotifys nya funktion

Spotify betonar att säkerheten har varit en viktig del av den nya funktionen. Meddelandena är skyddade med standardkryptering och användare har full kontroll över vem de kommunicerar med.

Det går också att neka förfrågningar, blockera andra användare och rapportera oönskat innehåll.

Funktionen att kunna skicka meddelanden är inte tänkt att ersätta andra kommunikationsplattformar som SMS, Messenger eller WhatsApp, rapporterar Teksiden.

Det handlar om att skapa ett sätt för användare att dela innehåll inom Spotify.