Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Spotify

Spotify lanserar ny funktion – så fungerar den

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 11:30
Spotify och mobiltelefon.
Är detta början på en ny era? Foto: Magnus Lejhall/TT & Christine Olsson/TT

Spotify lanserar en ny funktion som kommer att göra det möjligt för användare att skicka meddelanden till varandra.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Spotify, Teknik

Med miljontals användare världen över och en ständigt växande plattform full av musik, poddar och ljudböcker – har Spotify blivit en viktig del av mångas vardag.

Men trots möjligheten att skapa delade spellistor och lyssna tillsammans via "Jam", har direkt kommunikation mellan användare hittills varit begränsad.

Nu blir det ändring på det. 

LÄS MER: Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

Skicka meddelanden direkt i Spotify

Annons

Spotify introducerar en ny meddelandefunktion som gör det möjligt för användare att skicka meddelanden direkt i appen – som börjar gälla direkt, skriver Spotify i ett pressmeddelande

Funktionen lanseras under veckan på utvalda marknader och riktar sig till både gratis- och premiumanvändare, förutsatt att man är över 16 år.

Tanken är att göra det enklare att dela musik, poddar och ljudböcker med andra, utan att behöva lämna plattformen. Användare kan kommunicera med personer de redan haft kontakt med, exempelvis via samarbetslistan eller funktionen Jam. 

Alla konversationer och delade ljudklipp samlas i en särskild inkorg, som hittas under profilbilder i appens övre vänstra hörn. 

LÄS MER: Appar förbjuds i Malmö – men inte för alla

Annons

Så funkar Spotifys nya funktion

Spotify betonar att säkerheten har varit en viktig del av den nya funktionen. Meddelandena är skyddade med standardkryptering och användare har full kontroll över vem de kommunicerar med. 

Det går också att neka förfrågningar, blockera andra användare och rapportera oönskat innehåll. 

Funktionen att kunna skicka meddelanden är inte tänkt att ersätta andra kommunikationsplattformar som SMS, Messenger eller WhatsApp, rapporterar Teksiden.

Det handlar om att skapa ett sätt för användare att dela innehåll inom Spotify. 

Vad tycker du om den nya funktionen? Kommentera!

LÄS MER: 5 saker du måste veta om nya Google Pixel 10-serien

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:40
Nyheter
/ Inrikes

Rysslands ambassadör uppkallad till UD

Idag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Spotify lanserar ny funktion – så fungerar den

Idag
11:20
Nyheter
/ Inrikes

80-årig man död i frontalkrock

Idag
11:18
Nyheter
/ Inrikes

60-årig skolanställd åtalas för grova sexualbrott mot elever

Idag
10:30
Nyheter
/ Inrikes

Gratis körkort delas ut i Stockholm – men bara för vissa

Idag
10:16
Nyheter
/ Inrikes

Här ska Nato etablera signalkompani i Sverige

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons