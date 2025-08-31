Man under fyrhjuling – allvarligt skadad

En person har skadats allvarligt efter att ha klämts fast under en fyrhjuling i Yxbacken utanför Norrköping. Ytterligare en person, som hjälpte till efter olyckan, har skadats.

Polisen fick larm om olyckan, som skett ungefär 200 meter upp i backen, vid 9-tiden på söndagen. Det är dock fortfarande okänt vad som hänt.

— Nej, det har vi ingen aning om, men det var förbipasserande som gick förbi och fick se det. Det är också oklart när det har hänt, säger Christian Lind, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till Norrköpings Tidningar.