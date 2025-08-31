Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Man under fyrhjuling – allvarligt skadad

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 11:14
Uppdaterad: 31 aug. 2025, kl. 11:36
Två personer har förts till sjukhus i Norrköping. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

En person har skadats allvarligt efter att ha klämts fast under en fyrhjuling i Yxbacken utanför Norrköping. Ytterligare en person, som hjälpte till efter olyckan, har skadats.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

Polisen

Polisen fick larm om olyckan, som skett ungefär 200 meter upp i backen, vid 9-tiden på söndagen. Det är dock fortfarande okänt vad som hänt.

— Nej, det har vi ingen aning om, men det var förbipasserande som gick förbi och fick se det. Det är också oklart när det har hänt, säger Christian Lind, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till Norrköpings Tidningar.

Den skadade personen hade klämts fast under fyrhjulingen och har förts till sjukhus. Under räddningsarbetet har ytterligare en person skadats och förts till sjukhus.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:06
Nyheter
/ Inrikes

Brand på Hylte bruk – stor insats

Idag
13:40
Nyheter
/ Inrikes

Krasch på motorbana – två till sjukhus

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

Så undviker du fallgroparna vid skilsmässan

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

3 327 svenskar får brev – det måste du göra

Idag
11:14
Nyheter
/ Inrikes

Man under fyrhjuling – allvarligt skadad

Idag
10:12
Nyheter
/ Inrikes

Explosion i elskåp – fönsterrutor utblåsta

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons