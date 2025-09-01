En mycket farlig manet har dykt upp i Öresund.

– Man ska absolut inte röra den, säger Jens Peder Jeppesen, akvariechef vid Öresundsakvariet.

Maneten är av arten klängmanet, och har ett gift som kan ge allvarliga symtom i form av smärta, muskelkramper, andningssvårigheter och svullnader, enligt norska Havsforskningsinstitutet. Den har synts på flera platser mellan Strömstad och Malmö.

Invasiv giftmanet hittad i svenskt vatten: "Otroligt giftig"

Maneten, som egentligen hör hemma i Stilla havet, tros ha tagit sig hit via ballastvatten från fraktfartyg. Peder Jeppesen poängterar att den inte fyller någon funktion i vårt ekosystem, vilket gör den till en invasiv art som kan ställa till med problem. Maneten har tidigare upptäckts i Norge, och även i Sverige så sent som sommaren 2018.

– Den är liten, mystisk och otroligt giftig, säger Jens Peder Jeppesen till TV2.

Så känner du igen den

Klängmaneten trivs i miljöer med mycket tätt sjögräs, så som vid svenska västkusten. Eftersom att den är liten och svår att upptäcka, finns risken att den etablerar sig innan människan hinner agera.