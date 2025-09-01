Nyheter24
Invasiv giftmanet hittad i svenskt vatten: "Otroligt giftig"

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 14:00
Genrebilder. Foto: Magnus Lejhall/TT & Björn Larsson/TT

En mycket farlig manet har dykt upp i Öresund.
– Man ska absolut inte röra den, säger Jens Peder Jeppesen, akvariechef vid Öresundsakvariet.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Manet

Maneten är av arten klängmanet, och har ett gift som kan ge allvarliga symtom i form av smärta, muskelkramper, andningssvårigheter och svullnader, enligt norska Havsforskningsinstitutet. Den har synts på flera platser mellan Strömstad och Malmö.

Invasiv giftmanet hittad i svenskt vatten: "Otroligt giftig"

Maneten, som egentligen hör hemma i Stilla havet, tros ha tagit sig hit via ballastvatten från fraktfartyg. Peder Jeppesen poängterar att den inte fyller någon funktion i vårt ekosystem, vilket gör den till en invasiv art som kan ställa till med problem. Maneten har tidigare upptäckts i Norge, och även i Sverige så sent som sommaren 2018. 

– Den är liten, mystisk och otroligt giftig, säger Jens Peder Jeppesen till TV2

Så känner du igen den

Klängmaneten trivs i miljöer med mycket tätt sjögräs, så som vid svenska västkusten. Eftersom att den är liten och svår att upptäcka, finns risken att den etablerar sig innan människan hinner agera. 

Maneten klänger sig ofta fast på ålgräs, tång och även på andra djur så som musslor och ostron. De är genomskinliga och oftast mellan två till tre centimeter stora. Det vanligaste kännetecknet är att den har ett rött, orange, brunt eller gult kors över kroppen. 

