8 viktiga saker du alltid ska ha med dig i skogen

Ska du ut och plocka svamp eller gå en promenad till skogs? Då finns det flera saker du bör göra – och föremål som du helst ska ta med dig – för att dels minimera risken för att gå vilse, dels för att vara förberedd om du skulle tappa bort dig i skogen.

Under hösten är det många som letar sig ut i skogen – inte minst för att kanske plocka svamp. Men att ge sig ut i naturen är inte helt riskfritt.

Om man rör sig i ett område man inte är bekant med sedan tidigare är det lätt hänt att man går vilse, särskilt om man är illa förberedd. I sådana lägen vill man gärna ha rätt utrustning med sig, för att eventuellt klara några timmar i skogen på bästa möjliga sätt.

Överlevnadsexperten Tommy Gustafsson, som också är ledare inom Friluftsfrämjandets Vildmarksäventyr, beskriver det som att vissa förberedelser kan göra en potentiellt farlig situation till en "obekväm" upplevelse.

– Ingen planerar att gå vilse, men med rätt förberedelser ger man sig själv bra förutsättningar att klara överraskningen bra. Fokusera på att behålla lugnet och att hålla dig varm. Det är fullt möjligt att klara sig en bra stund ute, även om det innebär en natt i skogen, säger han i ett pressmeddelande.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Tänk och agera förebyggande – innan du beger dig ut

Till att börja med bör du, enligt Tommy Gustafsson, tänka och agera förebyggande. Se till exempel till att du:

Meddelat någon vart du ska och hur länge du planerar att vara borta. Du kan med fördel, med mobilen, dela din platsinformation eller dela en kartnål för var du parkerat din bil.

Har koll på hur vädret ska vara när du beger dig ut och att du har koll på kartan.

Klätt dig dig i färger som syns eller att du bär en reflexväxt som gör dig väl synlig.

Laddat mobiltelefonen.

Tänkt igenom hur du skulle agera om oturen är framme och du gör dig illa eller går vilse.

Viktiga föremål att ta med ut i skogen

Det finns också vissa föremål du bör ha med dig om du ska bege dig ut i skogen. Mobiltelefonen pekar Tommy Gustafsson ut som den viktigaste prylen och denna ska du helst förvara nära kroppen för att minimera risken att den kyls ner och slocknar. Helst ska du också ha med dig en powerbank för att kunna ladda luren.

Därutöver är ett eldstål eller en vattentät tändare såväl som ett första hjälpen-kit alltid bra att bära med sig. Packa även med vatten och något att äta, så att du kan få i dig vätska och näring, samt en extra tröja och en visselpipa, så att du kan hålla dig varm och göra dig hörd.

I korthet – ta med dessa åtta föremål: Mobiltelefon

Powerbank

Eldstrål/vattentät tändare

Första hjälpen-kit

Vatten

Mat av något slag

Extrakläder

Visselpipa

Det ska du göra om du går vilse

Skulle det vara så att du hamnar i ett läge där du är vilse till skogs ska du förstås försöka kontakta anhöriga eller polisen, om det är så att situationen kräver det, så fort som möjligt, enligt Friluftsfrämjandet.

Om denna möjlighet inte finns ska du helst stanna på en och samma plats och denna ska gärna vara högt belägen och öppen, för att du ska vara så synlig som möjligt. Hittar du en skogsväg ska du hålla dig till den.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Slutligen kommer Tommy Gustafsson med en viktig påminnelse: