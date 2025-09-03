Då får du inga pengar för din burk – trots pantmärke

Har du försökt panta en burk eller pet-flaska, men inte fått några pengar? Det finns förmodligen en anledning till det. Kriterierna för att få pant är nämligen flera.

Den 1 september höjdes panten på små pet-flaskor och burkar från en krona till två kronor, samtidigt som stora pet-flaskor nu ger en pant på tre kronor, snarare än två.

Höjningen syftar till att en större andel pantförpackningar ska återvinnas. I dag är det 87,5 procent av dessa som återvinns, men målet är 90 procent.

– Vi har sagt att vi ska klara 90-målet med marginal, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera, till TT.

Foto: Jessica Gow/TT

Samtidigt har Returpack/Pantamera uppgett att det alltid är beloppet på pantmärket som gäller. Har du, med andra ord, gamla pet-flaskor och burkar, märkta med en krona eller två kronor, så är det detta belopp du kommer att få vid pant av dessa.

Kriterierna för att få pant för din burk eller pet-flaska

Men det finns också situationer då du, trots pantmärke, inte får någon pant för din förpackning. På den egna hemsidan har Returpack/Pantamera listat kriterier för att du ska få tillbaka panten på din flaska eller burk.

Det första kravet är att förpackningen ingår i det svenska pantsystemet för dryckesförpackningar i metall och plast – och här flaggar bolaget för att det norska pantmärket "är ganska likt det svenska", vilket gör att de ibland blandas ihop.

Det andra kravet är att den så kallade EAN-koden, placerad på burken eller flaskan, är oskadad och läsbar.

Foto: Jessica Gow/TT

Det tredje kravet är att förpackningen i fråga är hel. Den får till exempel inte vara tillplattad, eftersom den då inte anses uppfylla rätt mått.

Som fjärde krav uppger Returpack/Pantamera att artikeln du försöker panta måste vara aktiv. Det innebär i praktiken att en flaska eller burk bara ger pant i två år efter det att försäljningen av produkten upphört.

Avslutningsvis uppmanar bolaget konsumenter att, via deras app RP EANScan, skanna streckkoden på den förpackning du vill panta, för att därigenom få svar på huruvida produkten uppfyller kraven och kan pantas.