Cdon ändrar villkoren – så påverkas kunderna

Cdon gör en ny satsning inom återanvända varor. Vad gäller för dig som konsument?

Företag och konsumenter hittar hela tiden nya sätt att minska miljöpåverkan. Återanvändning, cirkulär ekonomi och smarta logistiklösningar lyfts nu fram som viktiga byggstenar i framtidens handel.

Samtidigt som en skenande ekonomi påverkar kundernas köpbeteenden ökar också efterfrågan på billigare, men ändå pålitliga produkter. E-handelsbranschen står nämligen inför stora förändringar inom returer och försäljning.

Nu presenterar ett av Nordens största e-handelsbolag ett nytt initiativ som kan förändra hur vi handlar online – och samtidigt minska mängder avfall.

Hur fungerar det i praktiken och hur påverkas du som kund?



Annons

Cdon gör ny satsning

Cdon har gått ut med nyheten om att de kommer börja sälja återlämnade produkter via sin marknadsplats. Satsningen sker i samarbete med den finländska startupen Renow, och ska enligt ett pressmeddelande bli ett långsiktigt partnerskap.

Renow kommer att tillföra sin AI-baserade infrastruktur och ett centralt logistiknätverk, vilket gör det möjligt för en snabb och kostnadseffektiv hantering av returnerade varor.

– Vi ser recommerce som ett naturligt nästa steg för Cdon. och för e-handeln i stort, säger Kattis Åström, kommunikationschef på Cdon, i ett pressmeddelande.

Genom Renows logistiklösningar kan produkterna snabbare nå nya köpare, vilket både förlänger deras livscykel och minskar transportkostnaderna.

Annons

Ekonomiska detaljer har inte offentliggjorts, men det står klart att Cdon ser satsningen som ett viktigt strategiskt steg framåt i den snabbt växande recommerce-trenden, rapporterar Dagens Handel.

Vad innebär det för dig som köpare?

För dig som konsument kan Cdons nya satsning innebära både lägre priser och ett mer hållbart sätt att handla. Så mycket som över hälften av konsumenterna har ekonomiska skäl som drivkraft bakom att köpa begagnade eller återanvända varor, enligt Retail Economics.

Det gör återlämnade varor mer attraktiva, särskilt i tider med höga kostnader. Man får tillgång till fullt fungerande produkter till ett lägre pris, ofta med mindre eller obetydliga fel, utan att tumma på funktionen.

NielsenIQ visar även att särskilt yngre konsumenter är positiva till andrahandsmarknaden, inte bara av ekonomiska skäl, utan också för att det uppfattas som ett medvetet och hållbart val.