De flesta personer har något de bara inte föredrar när det kommer till maträtter och ätbara saker. En riktig vattendelare brukar vara koriander. Men det finns även personer som har svårt för oliver, bananer eller kapris.
Även kändisar och politiker har vissa saker som inte faller dem i smaken.
Det är den enda rätten Melania Trump vägrar äta
Melania Trump, gift med USAs president Donald Trump, har en maträtt hon bara inte rör. Det spelar ingen roll om det är på en restaurang, hemma eller på en bankettmiddag, vilket även amerikanska chowhound rapporterat om.
Melania Trump hatar rå fisk. I sina självbiografi "Melania" från 2024 skrev hon: "Jag har gjort det känt att jag inte äter rå fisk."
Därför bör du frysa fisk om den ska ätas rå
Rå fisk kan serveras både på sushi, men även som i en tartar med till exempel lax eller tonfisk. Att äta rå fisk kan vara en risk, eftersom det inte är tillagat. Fisk bör med fördel ha varit fryst om den ska serveras rå, för att minska risken för bakterier och parasiter.
I bland annat Japan äter man ofta rå fisk, bland annat i sushi. Men i sin självbiografi avslöjade Melania att när hon och Donald Trump besökte landet vägrade hon äta mat med rå fisk då med.