Äldre i Stockholm varnas – släpp inte in personen

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 13:00
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Fredrik Sandberg/TT

Äldre som befinner sig på Värmdö i Stockholm uppmanas att vara extra vaksamma just nu.

Förra veckan skedde nämligen ett större inbrott i hemtjänstföretaget Saands lokaler i Hemmesta på Värmdölandet. Inbrottstjuvarna fick med sig ett stort antal arbetskläder med företagets logotyp.

Vid inbrottet stals omkring 20 jackor, byxor, tröjor och väskor, som alla är märkta med Saands gröna logotyp. Kläderna används av Saands personal när de besöker kunder i deras hem, och kommunen varnar nu äldre för att släppa in personer utan legitimation, skriver NVP

– Vi har gått ut med information till alla kunder att de ska begära legitimation av personalen. Vi har även informerat vår verksamhet i Botkyrka och Södertälje som har samma kläder, säger Sandra Amini, verksamhetschef på Saand.

Flera stölder hos Saand

Det är inte första gången Saand drabbas av stölder, men bolaget poängterar att känslig information om deras kunder inte finns lättillgängliga, och all personal måste logga in med BankID för att komma åt nycklar och uppgifter. 

– Det har skett stölder hos oss nu fem gånger på åtta månader sedan januari. Men inte nycklar. Vi har bytt alla lås och koder. Vi bytte kodlås på alla dörrar för bara några månader sedan till en kostnad av 35 000, säger Amini. 

Äldre som är kunder hos Saand uppmanas ändå att hålla ytterdörrar låsta, inte släppa in någon man inte känner, samt kontakta 112 om man misstänker ett pågående brott. 

