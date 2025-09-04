Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Svenska kyrkan

Då får du inte rösta där du bor i kyrkovalet

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 11:03
Uppdaterad: 4 sep. 2025, kl. 11:28
Bilder på nomineringsgrupper i kyrkovalet och en bild på en valurna.
Dår får du inte rösta där du bor i kyrkovalet 2025. Foto: Johan Nilsson/TT

Söndagen den 21 september är det dags för kyrkovalet 2025. Då kommer medlemmar i Svenska kyrkan ha möjlighet att påverka vilka som ska styra de kommande fyra åren. Men alla kommer inte få rösta i en vallokal nära där de bor. Här får du veta varför.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Svenska kyrkan, Kyrkovalet

Den 21 september är det dags för kyrkoval i Sverige igen. 

Var fjärde år hålls ett val i Svenska kyrkan där alla medlemmar får rösta på vilka nomineringsgrupper man vill ska styra kyrkans jobb de kommande fyra åren.

Det kan du rösta på i kyrkovalet 2025

I kyrkovalet kan man rösta på tre olika grupper: kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Valet äger rum söndagen den 21 september 2025, men det kommer att gå att förtidsrösta från och med den 8 september fram till valdagen.

Vid den här tidpunkten borde de flesta ha fått hem ett röstkort i brevlådan, som är bra att ta med sig när man röstar. På röstkortet står det bland annat inom vilka grupper du kommer få rösta och i vilken vallokal.

Vilken vallokal man tillhör brukar oftast vara när där man är folkbokförd. Men det finns de som inte kommer få rösta där de bor, här får du veta varför.

Då får du inte rösta där du bor i kyrkovalet

Informationen om alla som får röstas folkbokföringsadress hämtades den 15 augusti. Om du har flyttat efter den 15 augusti innebär det att du kommer finnas med i röstlängden där du bodde innan du flyttade, inte där du bor den 21 september.

Du kommer då också rösta för kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet där du bodde innan den 15 augusti, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida.

