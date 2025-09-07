Kyrkovalet 2025 närmar sig. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om det stundande valet, bland annat datum, vilka som får rösta, när man får sitt röstkort och hur man kan rösta.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med omkring 5,5 miljoner medlemmar och många av dessa ska snart bege sig mot vallokalerna för att rösta i kyrkovalet.

Är du en av de som har dålig koll på det stundande valet och som vill lära dig mer inför valdagen? Då har du kommit rätt. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor om kyrkovalet i stort och årets val specifikt.

Foto: Johan Nilsson/TT

Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är en chans att påverka inom den Svenska kyrkan, på tre olika nivåer. I kyrkovalet röstar man därför i tre olika val, med tre olika valsedlar:

Kyrkofullmäktige – ditt närmaste val (Vit valsedel): I kyrkofullmäktige fattas beslut som påverkar din närmaste församling. Det kan gälla aktiviteter inom församlingen eller vilken typ av stöd och hjälp man ska erbjuda personer som har det svårt.

I kyrkofullmäktige fattas beslut som påverkar din närmaste församling. Det kan gälla aktiviteter inom församlingen eller vilken typ av stöd och hjälp man ska erbjuda personer som har det svårt. Stiftet – regionen (Rosa valsedel): I Sverige finns 13 stift och dessa har i uppgift att stötta församlingarna när det gäller exempelvis renovering av kyrkor eller hjälpverksamhet.

I Sverige finns 13 stift och dessa har i uppgift att stötta församlingarna när det gäller exempelvis renovering av kyrkor eller hjälpverksamhet. Kyrkomötet – nationen (Gul valsedel): I kyrkomötet, som skulle kunna beskrivas som Svenska kyrkans "riksdag", sitter 251 ledamöter vilka fattar beslut om frågor som påverkar hela trossamfundet i Sverige. Det kan till exempel vara vilka psalmer som ska ingå i psalmboken.

Valsedlar i Malmö i samband med kyrkovalet 2021. Foto: Johan Nilsson/TT

Hur ofta är det kyrkoval i Sverige?

I Sverige är det kyrkoval vart fjärde år.

Vilka får rösta i Sveriges kyrkoval 2025?

För att du ska få rösta i Sveriges kyrkoval 2025 krävs det att du:

är medlem i Svenska kyrkan.

är kyrkobokförd i en svensk församling. Det är därmed inte möjligt att rösta om du är skriven utanför Sverige.

har fyllt 16 år senast på valdagen.

finns på röstlängden, vilken utgår från uppgifter som hämtas ur kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen – alltså den 15 augusti 2025.

MISSA INTE: Då får du inte rösta där du bor i kyrkovalet

När får man sitt röstkort till kyrkovalet 2025?

Alla som har rätt att rösta i Sveriges kyrkoval 2025 får ett röstkort hemskickat till den adress där man är folkbokförd. Röstkortet – som innehåller information om den församling, det valdistrikt och det stift du tillhör såväl som din vallokals adress och öppettider – ska ha landat i brevlådan senast den 3 september.

Om du skulle sakna ditt röstkort kan du beställa ett nytt genom att trycka HÄR .

Foto: Johan Jeppsson/TT

Hur röstar man i kyrkovalet 2025?

Du kan rösta på olika sätt i kyrkovalet 2025:

Genom att förtidsrösta: Du kan förtidsrösta med röstkort och giltig ID-handling runt om i hela Sverige.

Du kan förtidsrösta med röstkort och giltig ID-handling runt om i hela Sverige. Genom att brevrösta: Du kan, om du har ett brevröstningspaket, brevrösta, så länge brevet beräknas komma fram till stiftstyrelsen senast den 19 september. Om du brevröstar måste du ha skriftligt intygat att du själv placerat valsedlarna i kuvertet i närvaro av två vittnen som är 18 år eller äldre, vilka också ska intyga detta.

Du kan, om du har ett brevröstningspaket, brevrösta, så länge brevet beräknas komma fram till stiftstyrelsen senast den 19 september. Om du brevröstar måste du ha skriftligt intygat att du själv placerat valsedlarna i kuvertet i närvaro av två vittnen som är 18 år eller äldre, vilka också ska intyga detta. Genom bud: Du kan, om du har ett brevröstningspaket, rösta via bud. Om du budröstar måste du ha skriftligt intygat att du själv placerat valsedlarna i kuvertet i närvaro av två vittnen som är 18 år eller äldre, vilka också ska intyga detta. Budet som lämnar in din röst måste ha med ID-handling och behöver ha med ditt röstkort om rösten lämnas in i en förtidsröstningslokal.

Du kan, om du har ett brevröstningspaket, rösta via bud. Om du budröstar måste du ha skriftligt intygat att du själv placerat valsedlarna i kuvertet i närvaro av två vittnen som är 18 år eller äldre, vilka också ska intyga detta. Budet som lämnar in din röst måste ha med ID-handling och behöver ha med ditt röstkort om rösten lämnas in i en förtidsröstningslokal. Från utlandet: Du kan rösta från utlandet, om du är utanför Sverige i samband med valet, men är folkbokförd här. Läs om hur du röstar från utlandet HÄR .

Du kan rösta från utlandet, om du är utanför Sverige i samband med valet, men är folkbokförd här. Läs om hur du röstar från utlandet . I vallokal under valdagen: Du kan rösta i din vallokal under valdagen. Då behöver du ha med dig ID-handling och bör även ha med dig ditt röstkort.

Kyrkovalet 2025 datum – när är valdagen?

Många är nyfikna på vilket datum självaste valdagen, under kyrkovalet 2025, infaller. Och det är söndagen den 21 september som gäller.

Det är endast under den dagen som vallokalerna runt om i landet har öppet.

När öppnar och stänger vallokalerna vid kyrkovalet 2025?

Du kan hitta din vallokal och mellan vilka tider den är öppen under vallokalen genom att trycka HÄR och fylla i din hemadress.

Foto: Johan Nilsson/TT

När kan man förtidsrösta i kyrkovalet 2025?

Den som vill rösta innan valdagen kan förtidsrösta från och med måndagen den 8 september fram till valdagen den 21 september.

Röstar man på partier i kyrkovalet?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper och motsvarar i mångt och mycket partier i de allmänna svenska valen.

Vissa av riksdagspartierna, till exempel Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, ställer upp med egna nomineringsgrupper.

Utöver nomineringsgrupperna kan man också rösta på enskilda kandidater.

MISSA INTE: Fredrick Federley ställer upp i kyrkovalet

Vilka är nomineringsgrupperna i kyrkovalet 2025?

Enligt Svenska kyrkan är det 546 nomineringsgrupper som anmält kandidatlistor, där 25 000 individer kandiderar till omkring 12 700 förtroendeuppdrag på lokal, regional eller nationell nivå.