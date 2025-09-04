År 2021 hade Svenska kyrkan drygt 5 400 000 medlemmar. När man är medlem i Svenska kyrkan betalar man varje år en medlemsavgift, även kallat kyrkoskatt, som går till olika arbeten som kyrkan gör.
Det går kyrkoskatten till
Man betalar bland annat för kyrkans öppna förskola, kyrkans jourhavande präst som finns för personer som har det svårt och behöver någon att prata med. Men avgiften går även till kyrkans stöd till människor på flykt och kyrkans stöd för personer i hemlöshet.
Då får du rösta i kyrkovalet 21 september
Som medlem har man även rätt att rösta i kyrkovalet, som sker var fjärde år. I år infaller valet den 21 september. Då får man vara med och påverka vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt.
Har man fyllt 16 år senast på valdagen och är medlem i Svenska kyrkan får man rösta.
Då får du inte rösta i kyrkovalet – fast du är medlem
Men det gäller att man blev medlem senast den 14 augusti i år under kontorstid, annars får man inte rösta, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida.
Det var nämligen den 15 augusti som röstlängden togs ut, alltså 37 dagar före valdagen. Blev man medlem efter kontorstid den 14 augusti och framåt kommer du att behöva vänta till nsäta val om fyra år, även om du faktiskt är medlem i Svenska kyrkan.