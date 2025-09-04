Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Kyrkovalet

Svenska kyrkan-medlemmarna som inte får rösta i kyrkovalet

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 13:36
Bild på den svenska psalmboken och valsedlar.
Då får du inte rösta i kyrkovalet – fast du är medlem. Foto: Janerik Henriksson/TT/Johan Nilsson/TT

Den 21 september 2025 är det kyrkoval. Här får du veta vilka medlemmar som inte får rösta i valet, trots att de fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Kyrkovalet, Svenska kyrkan

År 2021 hade Svenska kyrkan drygt 5 400 000 medlemmar. När man är medlem i Svenska kyrkan betalar man varje år en medlemsavgift, även kallat kyrkoskatt, som går till olika arbeten som kyrkan gör.

LÄS MER: Har du klassiska skålen hemma? Är värd 8 000 kronor i dag

Det går kyrkoskatten till

Man betalar bland annat för kyrkans öppna förskola, kyrkans jourhavande präst som finns för personer som har det svårt och behöver någon att prata med. Men avgiften går även till kyrkans stöd till människor på flykt och kyrkans stöd för personer i hemlöshet. 

LÄS MER: Dår får du inte rösta där du bor i kyrkovalet

Annons

Då får du rösta i kyrkovalet 21 september

Som medlem har man även rätt att rösta i kyrkovalet, som sker var fjärde år. I år infaller valet den 21 september. Då får man vara med och påverka vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt.

Har man fyllt 16 år senast på valdagen och är medlem i Svenska kyrkan får man rösta.

LÄS MER: Nu kan du köpa brownies gjorda på blod från kor

Då får du inte rösta i kyrkovalet – fast du är medlem

Men det gäller att man blev medlem senast den 14 augusti i år under kontorstid, annars får man inte rösta, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida.

Det var nämligen den 15 augusti som röstlängden togs ut, alltså 37 dagar före valdagen. Blev man medlem efter kontorstid den 14 augusti och framåt kommer du att behöva vänta till nsäta val om fyra år, även om du faktiskt är medlem i Svenska kyrkan.

LÄS MER: Tittarna rasar på TV4 efter stora förändringen: "För jävligt"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:36
Nyheter
/ Inrikes

Svenska kyrkan-medlemmarna som inte får rösta i kyrkovalet

Idag
13:04
Nyheter
/ Inrikes

Circle K slår larm om kundernas beteende: ”Oroväckande”

Idag
12:06
Nyheter
/ Inrikes

En misstänks för brott efter dödsolycka

Idag
11:54
Nyheter
/ Inrikes

Nu kan du köpa brownies gjorda på blod i Stockholm

Idag
11:52
Nyheter
/ Inrikes

SD-ledaren om Stegrud: Kritiken inte relevant

Idag
11:18
Nyheter
/ Inrikes

Förolämpade polis – man fälls i unik dom

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons